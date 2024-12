La Croce Rossa Italiana lancia il Progetto 8-13: un’avventura educativa per i più giovani

Il Comitato Municipi 2-3 di Roma della Croce Rossa Italiana, presieduto dalla dott.ssa Alessandra Vallisneri, ha avviato una nuova iniziativa rivolta a bambini, bambine e adolescenti di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Un’occasione unica per scoprire il mondo della Croce Rossa attraverso il gioco, divertendosi e imparando con attività educative e ricreative.

Un’esperienza per crescere insieme

Il Progetto 8-13 offre ai giovani partecipanti un’introduzione ai valori umanitari della Croce Rossa Italiana e ai suoi principali ambiti di intervento. Guidati dai Volontari e dalle Volontarie della CRI, i ragazzi potranno esplorare come il loro contributo, anche in giovane età, possa fare la differenza.

Obiettivi del progetto

Educazione attraverso il gioco: Imparare i valori fondamentali della Croce Rossa in modo divertente e coinvolgente.

Imparare i valori fondamentali della Croce Rossa in modo divertente e coinvolgente. Coinvolgimento diretto: Partecipare ad attività interattive per sviluppare un senso di comunità e responsabilità.

Partecipare ad attività interattive per sviluppare un senso di comunità e responsabilità. Divertimento e socializzazione: Creare momenti di condivisione con coetanei, supportati da esperti della Croce Rossa.

Come partecipare?

Partecipare è semplice: basta inquadrare il QR-code fornito nel materiale promozionale del progetto e seguire le istruzioni per iniziare questa avventura. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il team all’indirizzo email progetto8-13@criroma2-3.it.

Perché scegliere il Progetto 8-13?

“Questa iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani di sviluppare competenze fondamentali, comprendere l’importanza della solidarietà e avvicinarsi a un’organizzazione storica che ha come missione il supporto alle persone in difficoltà” ha affermato Mina De Bartolo, referente per i giovani del Comitato 2-3 di Croce Rossa.

Unitevi al Progetto 8-13 e scoprite il mondo della Croce Rossa Italiana.