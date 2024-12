I Fake tornano con “I miei regali”

Su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “I miei regali“, il nuovo singolo di FAKE.

La band: Il brano che abbiamo scritto ti immerge subito nell’atmosfera del Natale, è una tipica ballad che sul finale diventa quasi un gospel. Natale significa stare insieme, condividere, l’essenza di questa festa è la famiglia. Tutti noi torniamo un po’ bambini durante il Natale, siamo alla ricerca di felicità, di serenità che si trasforma in un sorriso o in un abbraccio puro, il resto non conta.

https://release.astralmusic.eu/imieiregali

Luca Ferrara e Mattia Missaglia decidono di formare un gruppo composto da soli 3 elementi. Da quel momento la band ha il suo frontman: Fabrizio Bolpagni. Fabrizio, 25 anni, la prima esperienza l’ha vissuta a soli undici anni nel 2011, partecipando alla trasmissione su RAI UNO Ti lascio Una Canzone. La loro musica è l’insieme di una triade di mondi differenti. I gusti completamente differenti si shakerano come un cocktail attuale che si può bere in spiaggia d’estate come in una baita d’inverno. Tre i singoli usciti nel 2020 Così, Dillo, L’infinito parte da zero. Nel 2021 due i singoli La vita tranne te e Mi guardo Lol. Nel 2022 Solo dentro il ghiaccio-Resterei a digiuno-Parti o Resti- Da farfalla a falena. Nel 2023 Amore Spazio Tempo. Atmosfere elettroniche con ritmiche decise e tutto il calore di una voce che racconta le verità di oggi…le verità dei FAKE. “Più una persona è vera e sincera, più rischia di sembrare falsa proprio perché nessuno è più abituato alla verità. “

