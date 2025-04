Il romano Giuseppe Andreana candidato alla presidenza del CR Cip Lazio

Roma – il 12 aprile si voterà per rinnovare le cariche elettive del comitato regionale Lazio del CIP. Si presenta come candidato unico il romano Giuseppe Andreana, storico dirigente sportivo ed allenatore nel panorama laziale. “La mia è una candidatura di servizio, in continuità della precedente presidenza Iannuzzi che ringrazio per la dote di attività e prestigio che mi lascia” , afferma Andreana. “L’obiettivo è consolidare i rapporti col territorio, garantire la migliore sinergia possibile col Comitato Italiano Paralimpico Nazionale, del quale siamo espressione nel Lazio, e tessere relazioni con le federazioni sportive paralimpiche e olimpiche di riferimento e tutte le organizzazioni riconosciute dal CIP”. Andreana è da quarant’anni nel mondo dello sport, in particolare in quelli acquatici, ma la sua è una candidatura per lo sport a tutto tondo: “La mia idea è quella di supportare le attività paralimpiche a 360 grandi, senza distinzioni e senza lasciare indietro nessuno. Sono fiducioso che insieme al nuovo consiglio riusciremo a lavorare in serenità e al servizio dello sport paralimpico”. Una candidatura, la sua, condivisa con la precedente presidenza e che si prefigge obiettivi importanti e prestigiosi; “Tra le priorità rinnovare la firma del protocollo d’intesa CONI Lazio e CIP Lazio, accordo unico nel panorama nazionale e che prende il nome dai due firmatari VIOLA-IANNUZZI, Consolidare i rapporti con INAIL Lazio, Regione Lazio e gli Enti locali al fine di promuovere le azioni di promozione e avviamento alla pratica sportive delle Persone con Disabilità”. Importantissimo il dialogo con le scuole: “Bisogna consolidare e coinvolgere le scuole nelle attività che andremo a intraprendere perché sono un vivaio prezioso e fertile. È necessario avere una fitta rete di connessione con ogni presidio scolastico della regione”.

L’obiettivo di Andreana è dare valore e prestigio al settore paralimpico della regione Lazio, cercando anche di far crescere futuri talenti in ottica di competizioni di alto e altissimo livello.