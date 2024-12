Il Consiglio Provinciale approva il bilancio e conferma le tariffe

Gianluca Quadrini: “Un segnale di stabilità e attenzione alle comunità locali.”

Si è conclusa questa mattina la seduta del Consiglio Provinciale di Frosinone, che ha visto l’approvazione del bilancio per l’anno in corso e la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno. Nonostante i pesanti tagli imposti dalla recente manovra finanziaria alle province italiane, la Provincia di Frosinone ha confermato le tariffe applicate lo scorso anno, senza aumenti per i cittadini, riuscendo a garantire stabilità e servizi essenziali per le comunità locali.

“La conferma delle tariffe è il risultato di un lavoro di squadra e di un’attenta gestione delle risorse. Nonostante le difficoltà imposte dalla riduzione dei fondi statali, la nostra amministrazione ha centrato l’obiettivo di non gravare ulteriormente sulle famiglie e sugli utenti dei nostri servizi”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini. “Abbiamo mantenuto fede agli impegni presi con i cittadini, cercando di limitare al minimo l’impatto delle difficoltà finanziarie.”

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Presidente della Provincia di Frosinone,Lucia Di Stefano, per il suo impegno e la sua sensibilità verso le necessità delle comunità locali. “La sua leadership, in un momento così complesso, ha permesso di affrontare con determinazione le sfide economiche, dimostrando una grande attenzione al benessere dei nostri cittadini”, ha sottolineato il Presidente del Consiglio Provinciale.

L’adozione di questo bilancio equilibrato, insieme alla conferma delle tariffe, è un segno concreto di come la Provincia di Frosinone continui a lavorare con responsabilità e impegno per garantire servizi di qualità, senza mettere a rischio la stabilità economica delle famiglie e delle imprese locali.