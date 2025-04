Fonte Nuova – Al via il 3° Memorial Davide Favetti presso il Comunale Domenico Mammoliti

Dal 14 al 19 Aprile presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti

di Fausto ZILLI

Con il patrocinio del Consiglio Regionale Lazio, del Comitato Nazionale Italiano Fair Play del presidente Ruggero Alcanterini e con il patrocinio del Comitato Croce Rossa Italiana Nomentum del presidente Dimitri Grazzini, nuovamente in campo per ricordare Davide Favetti ragazzo prematuramente scomparso, ma il suo ricordo è sempre vivo. Nella settimana che precede la Santa Pasqua 2025 si giocherà nel suo ricordo; il calcio che tanto amava Davide.

Tante le richieste di società, in questa edizione a scendere in campo saranno gli allievi Under 17. Le società presenti : Vigor Perconti, Trastevere calcio, Montespaccato detentori del titolo, Tor di Qiunto, Romulea, N.T.T.Teste, Totti Soccer School, Certosa, Tirreno Sansa, Torrenova, Lodigiani e naturalmente il Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri di Mister Saul Chianella. Previsti 4 gironi da tre squadre le prime di ogni girone disputeranno le fasi finali.

Anche in questa occasione presenti quali media partner la redazione di “Sport in Oro” con il direttore Raffaele e Filippo Minichino con tutto lo staff, per raccontare magistralmente l’evento in tutte le sue sfumature.

L’esordio dei ragazzi di mister Saul Chianella lunedì 14 aprile ore 15,00 contro i detentori del titolo quale Montespaccato.