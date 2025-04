Salone d’Onore del Coni – ASD Tor lupara 1968 riceve il prestigioso premio “Sport e Pace”

Conferenza internazionale seconda edizione “Sport e Pace” per celebrare i valori universali dello sport

di Fausto Zilli

Grande successo di presenze in una splendida cornice quale il salone d’onore del CONI nella giornata di ieri si è svolta la seconda edizione della Conferenza internazionale “Sport e Pace” per celebrare i valori universali dello sport, condividere idee e creare sinergie per un futuro più equo, inclusivo e all’insegna della pace. La Promet Impresa Sociale del presidente Laura Barbaliscia presente per consegnare il prestigioso premio: “Sport e Pace” alle società che si sono distinte per lo straordinario impegno profuso nel diffondere i valori dello sport come strumento di inclusione e empowerment.

Sicuramente una giornata da ricordare per il Tor Lupara 1968, infatti presente una delegazione guidata dal presidente Donato Olivieri e le ragazze della squadra di calcio femminile di mister Emanuele Trimarchi e Cristina Viozzi, insieme per ritirare il prestigioso premio “Sport e Pace” con la seguente motivazione: per aver trasformato il campo di calcio nello spazio di lealtà amicizia e sana competizione.

Tra gli ospiti e interventi di Giancarlo Abete attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Svetiana Celli Presidente Assemblea Capitolina, Roberto Massucci Questore di Roma, Bruno Molea Presidente AICS, ospiti d’onore Carola Cicconetti (Campionessa del Mondo di Scherma) Matteo Castaldo (Campione del Mondo di Canottaggio) Tiziana Biondi (Direttrice Generale Grifone Women).