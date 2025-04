Dal mare alle colline: la Maremma più autentica si scopre in bicicletta

I ponti primaverili sono il momento ideale per esplorare in bicicletta una delle terre più affascinanti d’Italia

L’arrivo delle belle giornate porta con sé i tanto attesi ponti di primavera, un’occasione perfetta per rallentare i ritmi, salire in sella a una bicicletta e lasciarsi conquistare dalla bellezza senza tempo della Maremma Toscana, terra di natura incontaminata, borghi affascinanti e paesaggi incredibili. Con percorsi ciclabili che si snodano tra pinete, colline e litorali, gli amanti delle due ruote possono scegliere tra diversi itinerari adatti a ogni livello: dalle rilassanti pedalate lungo la splendida costa alle escursioni più avventurose nell’entroterra, tra vigneti e sentieri sterrati, ogni passo nella Maremma è un incontro speciale con la bellezza più autentica. Dopo una giornata in movimento, il The Sense Experience Resort 5*L, una struttura esclusiva affacciata direttamente sul mare di Follonica, è il luogo ideale per rigenerarsi. Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, la struttura propone anche un pacchetto ad hoc: il Private Tour E-Bike History & Wine

valido nel mese di maggio.

I ponti di primavera sono l’occasione perfetta per prendersi una pausa, rallentare i ritmi e ritrovare l’equilibrio lontano dalla frenesia quotidiana. L’Italia è ricca di meraviglie, ma c’è un luogo che più di altri riesce ad incantare ed a lasciare senza fiato: la Maremma Toscana. Terra antica e affascinante, la Maremma rappresenta da secoli il cuore autentico della Toscana. Qui, la natura regna ancora sovrana: paesaggi incontaminati, borghi medievali sospesi nel tempo, tradizioni culinarie radicate e una costa lambita da acque cristalline, ne fanno una destinazione unica e senza tempo. Oggi, come allora, la Maremma continua a custodire la sua identità più vera, il blu del mare e il verde delle colline si intrecciano in un mosaico di colori e profumi che raccontano una Toscana diversa, genuina e sorprendente, tutta da esplorare.

Ci sono tanti modi per scoprire la Maremma Toscana, ma uno dei più affascinanti è senza dubbio in bicicletta. Pedalare tra colline, sentieri e strade panoramiche permette di immergersi completamente nella natura e di raggiungere luoghi nascosti, scorci mozzafiato e punti panoramici spesso inaccessibili in auto o difficili da raggiungere a piedi. Grazie a una rete di itinerari ciclabili ben segnalati, la Maremma si presta perfettamente a questo tipo di esperienza, dai percorsi più semplici e adatti a tutti, fino a quelli più impegnativi per i ciclisti esperti, ogni viaggiatore può trovare il tragitto perfetto per il proprio ritmo e livello.

Per chi sogna una pausa rigenerante tra natura, benessere e avventura, il The Sense Experience Resort è la destinazione perfetta, immerso nella pineta secolare di Follonica e affacciato sul mare cristallino del Golfo, il resort unisce eleganza, sostenibilità e un’accoglienza attenta a ogni dettaglio. Questo rifugio di lusso oltre a garantire un soggiorno da sogno a tutti gli ospiti, è anche il punto di partenza ideale per vivere e scoprire la Maremma Toscana in modo attivo ed autentico.

Grazie alla collaborazione con il tour operator Hakuna Matata Outdoor, è possibile scegliere tra una grande varietà di escursioni guidate in bicicletta, con la comodità di partire direttamente dal resort. I tour, disponibili sia con bici tradizionali che con le e-bike, sono pensati per ogni tipo di viaggiatore: dalle passeggiate panoramiche lungo la costa alle avventure nell’entroterra maremmano, tra vigneti, strade bianche, boschi e antichi borghi. Alcuni itinerari includono tappe enogastronomiche presso cantine, frantoi e agriturismi, per scoprire i sapori tipici del territorio. Altri invece si spingono fino al Parco della Sterpaia o ai sentieri vista mare di Punta Ala, regalando emozioni indimenticabili tra natura e sport. Ogni escursione è guidata da accompagnatori esperti e locali, che raccontano curiosità, storia e tradizioni della zona, trasformando ogni pedalata in un’esperienza ricca e coinvolgente.

Tra gli itinerari più affascinanti da percorrere in bicicletta, spicca la meravigliosa Val d’Orcia, patrimonio UNESCO e simbolo della Toscana più iconica. Pedalare tra le dolci colline di questo territorio significa attraversare paesaggi da cartolina, costellati da cipressi, casali e vigneti, con tappe imperdibili in borghi dal fascino senza tempo come Pienza, Montepulciano, San Quirico d’Orcia e Montalcino. Un’esperienza da non perdere è anche quella lungo il leggendario percorso de L’Eroica, in provincia di Siena: un tracciato unico che si snoda tra strade bianche, colline sinuose e paesaggi mozzafiato, lontani dal traffico e immersi nella natura. Grazie ai bike tour sarà possibile scoprire anche la suggestiva Val d’Arno, il corridoio verde che unisce Arezzo a Firenze. Lungo questo tragitto le piste ciclabili alternano il fascino delle città d’arte al silenzio rilassante della campagna, creando un equilibrio perfetto tra cultura, natura e piacere di pedalare.

Il ponte del 1° maggio o il long weekend del 1° giugno offrono l’opportunità per scoprire la Maremma, un territorio da attraversare con lentezza, lasciandosi guidare dai sensi, dal vento e dalla voglia di scoperta. Dopo una giornata dedicata all’esplorazione dei paesaggi più incantevoli della Toscana, gli ospiti del The Sense Experience Resort potranno continuare a vivere un sogno godendo di un soggiorno di lusso tra camere e suite vista mare, trattamenti benessere esclusivi, un’accoglienza impeccabile e una cucina tipica toscana preparata con ingredienti freschi e locali.

Pacchetto “Private Tour E-Bike History & Wine” :

Massa Marittima, un’esperienza che unisce sapori, cultura e bellezza. Il tour conduce gli ospiti alla scoperta del borgo di Massa Marittima, antica capitale delle Colline Metallifere e conosciuta come “la piccola Siena”, con le sue meraviglie storiche e architettoniche. Il percorso include la visita al suggestivo Museo degli Organi Antichi, guidata dal fondatore, per un viaggio nella storia della musica attraverso strumenti unici in Italia. Dopo la visita, si pedalerà tra cipressi e strade bianche immerse nei vigneti dove nasce il celebre Monteregio, per concludere con un light lunch a base di prodotti tipici maremmani accompagnati da una degustazione di vini locali. Il pacchetto include: transfer da/per l’hotel, guida esperta, ingresso al museo, noleggio e-bike con casco protettivo e light lunch.

Caratteristiche tecniche del percorso: ad anello, lunghezza 6 km, difficoltà facile grazie all’uso delle e-bike.

Offerta speciale: Suite Vip Program incluso, soggiorno di 2 notti in Camera Superior Vista Mare o Deluxe double vista mare, colazione inclusa, soft drinks dal minibar e 30% di sconto.

Prezzo totale per 2 persone: a partire da Euro 800,00

Validità: dal 5 al 30 maggio 2025