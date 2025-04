Una nuova casa per la sicurezza a Sora. Gianluca Quadrini – “un passo avanti che ci sprona a fare sempre di più”

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell’avvio dei lavori per la nuova sede del Commissariato della Polizia di Stato a Sora. Un risultato atteso da oltre quindici anni e che oggi, finalmente, si concretizza grazie all’impegno e alla sinergia tra istituzioni.” Così Gianluca Quadrini, Presidente del consiglio della Provincia di Frosinone, ha commentato la notizia e ha rivolto i sui sinceri apprezzamenti per il lavoro svolto d sindaco di Sora e Presidente della Provincia, Luca Di Stefano. “Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al Sindaco di Sora e nostro Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per la determinazione dimostrata nel dare seguito a un’esigenza fondamentale per il territorio. Un ringraziamento sentito per il supporto istituzionale, al Prefetto di Frosinone, Dr. Ernesto Liguori, per l’attenzione mostrata e al Questore Dr. Pietro Morelli, insieme al Vicequestore Vicario, Raffaele Attanasi, per la sensibilità e la disponibilità concreta verso le esigenze operative delle Forze dell’Ordine. Non possiamo che riconoscere il ruolo cruciale che Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e tutte le Forze dell’Ordine svolgono quotidianamente a tutela della legalità, della sicurezza e della convivenza civile. A loro dobbiamo garantire non solo il nostro rispetto, ma anche ambienti e strutture adeguate che consentano di svolgere il proprio servizio con dignità ed efficacia.

Il nuovo commissariato – continua e conclude Quadrini, non è solo un edificio ma è il simbolo di una comunità che decide finalmente di investire seriamente sulla sicurezza, sulla presenza dello Stato e sulla fiducia tra cittadini e istituzioni. Questo traguardo deve essere un punto di partenza perché quando le istituzioni dialogano, ascoltano e agiscono, i cittadini ricevono le risposte che meritano.”

Quadrini auspica che la nuova sede del Commissariato di Polizia a Sora diventi un simbolo positivo per l’intera provincia, un esempio da seguire per rafforzare sempre di più la rete della sicurezza, del rispetto e della legalità.