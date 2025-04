“NOTE DI LIBERTÀ” – Concerto lirico per l’80° Anniversario della Festa della Liberazione – Comune di Nettuno – Forte Sangallo

Soprano – Federica Di Rocco Pianista – M° Massimiliano Franchina

24 aprile 2025 – ore 20:30





In occasione dell’80° anniversario della Festa della Liberazione, il Comune di Nettuno è lieto di offrire alla cittadinanza un evento culturale e commemorativo di grande rilevanza: il concerto lirico “Note di Libertà”. L’iniziativa si svolgerà giovedì 24 aprile 2025 alle ore 20:30, nella suggestiva cornice del Forte Sangallo, luogo simbolico e storico della città.

L’80° Anniversario della “Festa della Liberazione” è molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo, assurgendo a monito per ribadire l’importanza di principi fondamentali quali la libertà e la democrazia.

La scelta di celebrare questo importante anniversario con un concerto lirico nasce dal desiderio di unire la memoria storica alla potenza espressiva della musica classica. Il linguaggio lirico, intriso di emozioni e pathos, è in grado di veicolare valori universali come la libertà, la dignità, la speranza e la solidarietà: gli stessi valori alla base della Resistenza e della nascita della Repubblica italiana.

Protagonista del concerto Lirico, sarà il soprano italiano FEDERICA DI ROCCO, acclamata interprete di fama internazionale. Dotata di una voce cristallina e di una presenza scenica magnetica, Di Rocco ha emozionato il pubblico dei teatri più prestigiosi in Italia e all’estero. Recentemente, tra i numerosi impegni artistici, si è esibita a Buckingham Palace a Londra e al Parlamento Europeo di Bruxelles in occasione delle celebrazioni per il Centenario della morte di Giacomo Puccini, ricevendo ampi consensi per la sua intensità interpretativa.

Ad accompagnarla al pianoforte sarà il M° MASSIMILIANO FRANCHINA, apprezzato pianista internazionale e docente presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Rinomato per la sua eleganza musicale e sensibilità artistica, Franchina offrirà al pubblico un accompagnamento raffinato e coinvolgente.

Il programma del concerto Lirico “NOTE DI LIBERTÀ” includerà alcune delle più celebri arie del repertorio lirico italiano, selezionate per evocare tematiche legate alla libertà, alla speranza e al riscatto umano. La musica si farà così portavoce di un messaggio di pace e di unione, offrendo un momento di riflessione condivisa sull’eredità storica della Liberazione e sull’attualità dei suoi valori.



L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa serata di arte, memoria e libertà.