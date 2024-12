Giovanni Segreti Bruno torna in radio con “Risiko”

Uno degli artisti più interessanti del panorama indie ci presenta il nuovo pezzo

“Risiko” è il nuovo singolo di Giovanni Segreti Bruno, un brano disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Joseba Label.

La canzone rappresenta la colonna sonora di un amore in bilico, che cerca di rimettere insieme i pezzi dopo un tradimento. -Ora che so chi sei, so chi non voglio essere- così cita la canzone, in un gioco pericoloso fatto di strategie, contraddizioni e ferite ancora aperte, dove ogni emozione diventa una mossa e ogni ricordo una battaglia.

Tra lacrime che riempiono il Tevere -spiega l’artista calabrese- e inchiostro che macchia come le cicatrici dell’anima, emerge il disincanto di ricostruire ciò che l’amore ha frantumato.

La produzione di “Risiko”, sotto la direzione artistica di Gianni Testa, è stata affidata a Valerio Carboni e l’official visualizer è stato realizzato da Marko Carbone.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/0ZZdCMLE7fSss9efnqMYmr

Biografia

Cantautore e pianista, vincitore di Area Sanremo 2018, Giovanni Segreti Bruno è uno degli artisti indipendenti più interessanti del panorama italiano. Ha aperto i concerti di artisti di rilievo come Mahmood, Clementino, Gaia, Irama, Mario Venuti e Fred De Palma. Il suo singolo “Ti voglio bene” fa parte della colonna sonora dell’ultimo film di Federico Moccia al cinema, “Mamma qui comando io”. Autore anche per artisti come Anggun, Lorenzo Licitra ed altri. Ha calcato palchi prestigiosi a livello internazionale, con concerti a San Pietroburgo, Burgàs in Bulgaria, Winterthur in Svizzera, presso l’Oceana Theatre di Brooklyn a New York (in onda su Rai 2 e Rai Italia) ed a Sanremo con l’Orchestra Sinfonica. L’8 dicembre 2023 ha pubblicato il suo primo EP, Nella mia stanza nascono i fiori, progetto che si è aggiudicato il bando Nuovo Imaie 2023. Attualmente, è al lavoro sul suo primo album, finanziato dal bando di LazioSound.

Link:

https://www.instagram.com/giovannisegretibrunomusic

https://www.youtube.com/@GSegretiBrunoVEVO