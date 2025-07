Al via “PrimAttore”: il corso gratuito per attori e attrici finanziato dall’asp fondazione piccolomini

A Roma dal 30 settembre 2025 – Iscrizioni aperte fino al 31 luglio

Un’opportunità unica per attori e attrici che vogliono formarsi in modo completo, professionale e gratuito: parte “PRIMATTORE”, il corso intensivo finanziato dall’ASP Fondazione Piccolomini, che si svolgerà a Roma a partire da martedì 30 settembre 2025.

La scadenza per inviare la propria richiesta di partecipazione è fissata al 31 luglio 2025.



UN PERCORSO FORMATIVO INNOVATIVO

Il corso affronta in modo pratico e multidisciplinare tutte le fasi della creazione teatrale, dalla scelta del testo alla messa in scena, includendo competenze fondamentali come regia, scenografia sostenibile, costume, make-up teatrale, promozione e gestione di compagnia.

Il cuore del laboratorio è un viaggio all’interno dell’opera di Luigi Pirandello, con particolare attenzione a “Uno, nessuno e centomila”, da cui prenderà forma uno spettacolo originale.



LEZIONI E TEMI DEL CORSO

La scelta del testo: scrittura originale o adattamento di opere esistenti

Approfondimento Pirandelliano: testi, personaggi e linguaggi da trasformare in progetto scenico

Scrittura e casting secondo visione registica

Organizzazione e costi della messa in scena

Scenografia sostenibile e materiali di recupero

Costume e selezione musicale come linguaggio espressivo

Regia teatrale e chiave di lettura

Make-up teatrale: costruzione del personaggio attraverso il trucco

Comunicazione e social media: promozione personale e dello spettacolo

Rapporti istituzionali e ricerca partner/sponsor

Distribuzione, festival, circuitazione

Gestione compagnia e accesso ai finanziamenti



I DOCENTI

Una squadra di professionisti di alto profilo guiderà gli allievi in ogni fase del percorso:

Fausto Costantini – Attore, regista, autore e produttore. Ha lavorato con Gigi Proietti, Vittorio Gassman, Ornella Muti.

Barbara Bovoli – Attrice e autrice. Ha collaborato con Alessandro Haber, Corrado Tedeschi, Danilo Rea, tra gli altri.

Giovanni Nardi – Scenografo. Ha lavorato con Pier Francesco Pingitore, Livio Galassi.

Ludovica Cremonini – Make-up artist e social media manager. Ha lavorato con Debora Caprioglio, Francesco Montanari, Franco Oppini.

Francesco Montanari – Attore noto per Romanzo Criminale e Il Cacciatore, direttore artistico del Teatro Manini di Narni.



COME PARTECIPARE

Sede del corso: Roma

Inizio lezioni: 30 settembre 2025

Iscrizioni: entro il 31 luglio 2025

Costo: totalmente gratuito grazie al finanziamento dell’ASP Fondazione Piccolomini



COME ISCRIVERSI:

Seguire le informazioni presenti nel bando al link:

https://www.fondazionepiccolomini.it/download/corso-di-formazione-gratuito-per-attori-ed-attrici-primattore/





“PRIMATTORE è molto più di un corso: è una vera e propria esperienza di creazione collettiva, un’occasione concreta per prepararsi con professionalità al mondo dello spettacolo contemporaneo.”