Dottorati di Ricerca in Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno

Fra gli obiettivi prefissati: competenze multidisciplinari per affrontare sfide tecnologiche complesse e materiali innovativi per la sostenibilità

Presso l’Università degli Studi di Salerno si sono aperti i bandi per l’ammissione ai Dottorati di Ricerca in Ingegneria Industriale (INGIND) e Innovative Engineering Technologies for Industrial Sustainability (IETIS), percorsi di eccellenza interamente in lingua inglese del Dipartimento di Ingegneria Industriale. La scadenza è fissata per il prossimo al 29 agosto. Entrambi i percorsi offrono una formazione di alto livello, orientata alla ricerca d’avanguardia e con una forte prospettiva internazionale. Il Dottorato INGIND fornisce agli studenti competenze multidisciplinari per affrontare sfide tecnologiche complesse e progettare sistemi avanzati. Il Dottorato IETIS, invece, si concentra su tecnologie e materiali innovativi per la sostenibilità, promuovendo l’efficienza energetica e la tutela dell’ambiente I nostri dottorati rappresentano un investimento sul futuro dell’innovazione. “Invitiamo i giovani talenti a cogliere questa opportunità unica per dare forma alle proprie ambizioni di ricerca”, afferma il prof. Massimo De Santo, Coordinatore del Dottorato in Ingegneria Industriale. “Il Dottorato IETIS insegna a sviluppare soluzioni innovative per rispondere concretamente alle sfide ambientali, economiche e sociali più urgenti nell’ambito industriale del nostro tempo”, aggiunge il prof. Diego Barletta, Coordinatore del Dottorato in Innovative Engineering Technologies for Industrial Sustainability.

Durante i percorsi sono previste numerose attività formative: corsi avanzati tenuti dai docenti del dipartimento, seminari di esperti internazionali, formazione sul campo in laboratori sperimentali e con sistemi di calcolo all’avanguardia, periodi di ricerca all’estero, anche grazie a programmi di tesi in co-tutela. I due dottorati sono concepiti per sviluppare anche competenze trasversali fondamentali, come il project management, la comunicazione scientifica e la capacità di collaborare in contesti multidisciplinari e internazionali. Un approccio che punta a formare professionisti e ricercatori in grado di affrontare con consapevolezza e spirito critico le sfide più complesse del mondo accademico e industriale. Il Dipartimento investe con decisione nella comunicazione e nel coinvolgimento dei dottorandi, valorizzando i loro percorsi e le loro storie attraverso i canali digitali, per rafforzare il personal branding e il senso di appartenenza alla comunità accademica.

I candidati interessati possono presentare domanda per accedere al nuovo ciclo, consultando i bandi sul sito: https://dottoratidiinunisa.it/

Harry di Prisco