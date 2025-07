PRIMO VIDEOCLIP DI UN’ARTISTA REALE CLONATA CON L’AI

Maiisha presenta il nuovo singolo “Maisha”, un inno d’amore che vibra di ritmi e colori africani, è sicuramente una dedica appassionata a una persona speciale, ma soprattutto un’ode alla vita stessa – Maisha, che in swahili significa proprio “vita”, “Maisha non è solo una persona, è l’energia della vita che ci attraversa e ci insegna ad amare.”

Questo brano fonde emozione e spiritualità in una narrazione intensa, dove l’amore umano si intreccia con un messaggio più ampio, celebrare l’esistenza, la forza interiore e la propria identità, un vero e proprio viaggio musicale e personale che abbraccia il cuore e l’anima in maniera però universale.

Per il brano Maisha verrà realizzato un minifilm musicale, interamente prodotto con tecnologie di intelligenza artificiale. La vera particolarità? Sarà il primo videoclip in cui un’artista reale verrà clonata digitalmente e trasfigurata in una protagonista completamente ricreata dall’AI.

Un esperimento visionario che fonde cinema, musica e identità in una nuova forma di racconto sensoriale.

Video: https://youtu.be/vwT-nxFtTrU

P©Mirò BR Productions di Rosa Bulfaro

Distribuzione: ADA Music Italy

Producer: Dima

Mastering: UP Music

Compositori|Autori: Chiara Liccese, Aptenia, L. Quartucci, M.Bruno

Cover_art: @giorgiatico

AI Creative Direction by Gabriele Aprile

Ho 23 anni, una voce che si fa sentire e un po’ di vita addosso. Ho cantato per Walt Disney (voce sigla di School Hacks in una produzione di Enrico Kikko Palmosi nel 2018); doppiato per personaggi in serie su PrimeVideo e Rai2 (nella serie NOI SIAMO LEGGENDA, ho sostituito la voce cantata di Greta – Sofya Gershevich nel 2023, la mia voce è presente nel featuring del brano INDIETRO NEL TEMPO cantato insieme a JayDar e in alcuni inserti nel brano con Nashley, prodotto da Matteo Buzzanca); fatto Sanremo, quello alternativo ma vero (Attico Monina 2020 – Privè Monina 2023); sono stata premiata tra i giovani emergenti italiani nella sezione canto agli UCI Cinemas Awards 2017; ho ricevuto il Premio della Critica al concorso nazionale “JE SO PAZZ” 2016, dedicato a Pino Daniele.

Mi sono messa mille maschere per piacere a tutti, ora canto per riconoscermi io.

MAIISHA è il mio nome d’arte. Ma ogni canzone è una parte di me vera. Anche quella che ancora non conosco.

Spotify Artist Link: https://open.spotify.com/intl-it/artist/6XWEGEiWe38KccbEvTkcIR

Apple Music Artist Link: https://music.apple.com/it/artist/maiisha/1717760233

Instagram Profile Link: https://www.instagram.com/itsmaiisha?igsh=MWpxam95cGljeGhuMQ==

https://linktr.ee/Chiara_Liccese