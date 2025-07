Spettacolo alla Coppa Canottieri

Emozioni e colpi di scena alla Coppa Canottieri: Malagò super, goal del portiere e sorprese nei gironi

La Coppa Canottieri Cbill continua a regalare spettacolo ed emozioni nel suggestivo scenario del Circolo Canottieri Lazio. Protagonista assoluto della seconda giornata di gare è stato ancora una volta il presidente del Coni Giovanni Malagò, sceso in campo per la sua seconda partita consecutiva con il Canottieri Aniene.

A impreziosire la prestazione dell’Aniene ci ha pensato anche Filippo Mancini, figlio dell’ex CT azzurro Roberto, autore di un bel goal che ha contribuito alla vittoria della sua squadra.

Il vero colpo di scena, però, è arrivato nel corso di una delle sfide più combattute della giornata: Valerio Barigelli, portiere del Tennis Club Parioli, che ha realizzato una rete straordinaria direttamente da oltre metà campo, lasciando il pubblico senza parole e dimostrando come alla Coppa Canottieri tutto sia possibile.

E solo due giorni fa in campo per il CC Lazio Over 60 il grande Nando Orsi alla Lazio come secondo portiere in nove campionati.

Nel panorama dei tornei collaterali, il tennis vede la Corte dei Conti al comando nel girone A, mentre nel girone B è il C.C. Aniene a guidare la classifica. Per quanto riguarda il padel, è ancora il C.C. Aniene in vetta nel girone A, mentre nel girone B domina il T.C. Parioli, a conferma dell’altissimo livello tecnico espresso anche in queste discipline.

Un ringraziamento speciale va a Radiosei, che con grande passione e professionalità sta raccontando ogni giornata della manifestazione, dando voce ai protagonisti e trasmettendo l’atmosfera unica della Coppa.

Tra ex campioni, nuove leve e giocate da highlights, la Coppa Canottieri si conferma ogni anno come una vera e propria “seconda Serie A del futsal”, capace di unire sport, spettacolo e tradizione sulle rive del Tevere.