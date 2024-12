Festeggiato il primo anno di attività del Poliambulatorio “Altipiani Medical”

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Una struttura di eccellenza sanitaria di riferimento in quest’area nord della provincia”

A distanza di un anno dalla sua apertura (il 25 novembre 2023), il “Poliambulatorio Altipiani Medical” situato appunto in piazza Suria agli Altipiani di Arcinazzo (nel territorio comunale di Trevi Nel Lazio) ha festeggiato nella giornata di ieri il suo primo anno di vita, delineando questo importante anniversario che ha portato la struttura ed i suoi servizi sanitari ad essere un valido punto di riferimento per tutto il territorio. Tra i presenti anche il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, quello di Affile Paolo Pacifici, il Sindaco di Piglio Mario Felli, il consigliere regionale Flavio Cera. Il Poliambulatorio guidata dall’Amministratore della società Federico Dionisi e dal Direttore Santinario il dott. Paolo Galimberti, fornisce prestazioni sanitarie di qualità con l ‘utilizzo di tecnologie avanzate, ed offre una vasta gamma di servizi medici e diagnostici, con l’ausilio del personale altamente qualificato composto da specialisti e tecnici pronti a garantire un servizio efficiente ai pazienti. “In un anno dalla sua apertura –ha sottolineato il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli – questa struttura è diventata un riferimento per tutto il comprensorio, dando un importante contributo al territorio. Considerando che questa è un’area prettamente turistica, per chi viene qui l’estate e l’inverno sapere di poter avere un riferimento sanitario sul posto è un maggiore incentivo per soggiornarvi. Questo centro ha una duplice funzione, infatti oltre ad essere un presidio sanitario sul territorio, garantisce prestazioni di eccellenza, con macchinari sanitari tecnologicamente avanzati, ed una miriade di specialisti in ogni settore, e ciò contribuisce a far crescere il territorio anche in ambito sociale ed economico”. La presenza delle istituzioni Comuni e Regione, è molto significativa e ciò è una risposta importante per il territorio.