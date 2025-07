Juriem – il nuovo singolo è “Tu y Yo”

Atmosfere tra il pop e l’afrobeat pervadono un brano dalle sonorità internazionali

“Tu y Yo” (etichetta The Lab Music Factory) è il nuovo singolo di Juriem, una canzone, prodotta da Francesco Spaziani, che esalta l’amore universale, capace di superare i confini del tempo e dello spazio. Al di là delle definizioni e delle etichette, dei tabù e delle paure, il brano ribadisce come alla fine sia sempre l’amore a dare le risposte giuste.

Non ci può essere dolore se si ascolta davvero il cuore -spiega l’artista- perché niente ha importanza se alla fine si è solo ‘Tu y Yo’, tu e io. Le suadenti melodie del brano toccano quelle corde che solo l’amore è in grado di suonare, piene di calma, ma anche piene di adrenalina. Tu y yo è una canzone da ascoltare tutta d’un fiato davanti a un bellissimo tramonto, mentre i ritmi caraibi riscaldano il cuore all’ombra degli ultimi raggi di Sole.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/4jCOUcKvZX4DWtXwYZKsrn

Juriem è una cantautrice Italo–Peruviana. Dirette televisive, concerti, festival, una cascata di passaggi radiofonici e la hit internazionale ‘Cupido’, che ha raggiunto la cima della classifica emergenti in Spagna e Sud America, hanno sancito la notorietà dell’artista tra Europa, Caraibi e il nuovo continente. Juriem si presenta musicalmente al grande pubblico all’ombra dell’equatore, nei Caraibi e, più precisamente, a Trinidad e Tobago. È qui che l’artista lancia il suo singolo d’esordio ‘Love is the only way’, nel 2018. Il brano incontra immediatamente il favore della critica. A questa ascesa repentina fa seguito il secondo singolo intitolato ‘Paradise’, nel 2019, che sancisce il consacramento di Juriem quale artista di spicco nel panorama Caraibico.

Forte del consenso di pubblico e dell’affetto dei fan ricevuto a Trinidad e Tobago, nel 2022 Juriem sbarca con la sua musica in Italia. Il suo brano d’esordio in Europa si intitola ‘Non mi va’. Il singolo scala rapidamente le classifiche italiane, catapultando Juriem tra i top 5 artisti emergenti nel 2022. Il primo ottobre 2024, arriva il quarto singolo della cantante. Intitolato ‘Cupido’, il brano cattura l’attenzione dei media, raggiungendo il primo posto nella classifica dei singoli emergenti più ascoltati e il secondo in Sud America.

A livello personale, Juriem ha vissuto in molti paesi. Nata in Perù, si è presto trasferita in Italia, che è diventata per lei una seconda casa. Alla continua ricerca di nuovi orizzonti dove far maturare la sua vena di creatività musicale, Juriem ha vissuto per diversi anni negli Stati Uniti e nel Regno Unito nonché, come già citato, a Trinidad e Tobago. Tra le sue grandi passioni, Juriem annovera i balli Caraibici, in primis la Salsa, di cui è stata istruttrice e performer a livello internazionale.

https://www.juriem.com

https://www.instagram.com/juriem_official