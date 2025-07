Evento promosso da Rete Trisulti Bene Comune e dal Consorzio Parsifal

Frosinone, Cittadinanza attiva e patrimonio culturale: un incontro con PIF e la Cooperativa Sociale La Paranza.

Lunedì 21 luglio alle ore 21.15, presso il Centro WeSport (ex piscina ENAL) di Frosinone in Via Po 20, si svolgerà un interessante incontro pubblico sul “ valore della cittadinanza attiva come motore di cambiamento sociale e di cura del patrimonio culturale”, evento curato e promosso da Rete Trisulti Bene Comune e dal Consorzio Parsifal, con il patrocinio delle Diocesi di Frosinone- Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri. “L’iniziativa –si legge nel comunicato– vedrà la partecipazione straordinaria di PIF (nella foto), conduttore televisivo, autore televisivo, sceneggiatore, scrittore, regista, noto per il suo impegno civico e per la narrazione di temi che sollecitano le coscienze ad impegnarsi e a non rimanere indifferenti. Accanto a PIF, saranno presenti alcuni rappresentanti della Cooperativa Sociale La Paranza, attiva nel Rione Sanità di Napoli dove gestisce, tra gli altri, le Catacombe di San Gennaro e lo Jago Museum. Saranno loro a raccontare come la gestione di beni culturali da parte delle comunità locali possa trasformarsi in un’opportunità concreta di rinascita sociale che genera valore, inclusione e dignità. L’incontro vedrà, inoltre, gli interventi di Mons. Ambrogio Spreafico, Amministratore Apostolico delle Diocesi patrocinanti, e di Daniele Del Monaco, Presidente del Consorzio Parsifal. Sarà una importante occasione per confrontarsi su come la responsabilità personale e collettiva, espressa nella cura del patrimonio culturale, possa divenire uno strumento concreto per migliorare i luoghi in cui viviamo, rafforzare il senso di appartenenza e avviare percorsi di crescita sociale, in linea con i principi della Costituzione italiana e della Convenzione di Faro. La cittadinanza attiva è una scelta quotidiana: un gesto, un’idea, un impegno che può cambiare il volto di una comunità. L’incontro –conclude il comunicato– è aperto a tutti – cittadini, istituzioni, educatori, giovani – per riflettere insieme, ascoltare esperienze reali e sentirsi parte di un cambiamento possibile”.