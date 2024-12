A Firenze per incontrare i Re Magi e la Befana

Epifania nel cuore della Toscana tra rievocazioni storiche, presepi viventi e viaggi in treno in compagnia della Befana.

La Toscana è la destinazione ideale per vivere la magia dell’Epifania. A Firenze, la tradizionale sfilata dei Re Magi incanta grandi e piccini, mentre nei dintorni si possono ammirare presepi straordinari, come quello animato di Capraia e Limite. Non può mancare la Befana che arriva dal cielo a Pistoia, o un viaggio unico a bordo del “Treno della Befana”, attraversando la suggestiva Val di Sieve. A Firenze, tra la pista di pattinaggio, la ruota panoramica e lo shopping natalizio, ogni angolo della città offre l’atmosfera perfetta per concludere le festività in modo indimenticabile. Per completare questa esperienza magica, location accoglienti come l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo e l’FH55 Hotel Calzaiuoli garantiscono un soggiorno da sogno, immersi nell’eleganza e nel comfort della città.

La Toscana è una terra ricca di tradizioni che tutto l’anno la rendono una delle mete più belle d’Italia. Non fa eccezione il periodo natalizio e in modo particolare quello dell’Epifania, quando ormai i pranzi delle festività sembrano ormai un lontano ricordo. L’arrivo dei primi di gennaio dà il via ufficiale agli ultimi giorni di relax da trascorrere con la persona amata, gli amici oppure con la famiglia. Ed è proprio sul finale che la Città del Giglio dà il meglio di sé organizzando la tradizionale sfilata in costume dei Re Magi che portano i doni al bambin Gesù. Questa rievocazione, che risale al 1417 quando prendevano parte al corteo anche i membri maschili della famiglia De’ Medici, è un vero e proprio tuffo nel passato che diverte tutti i partecipanti che si radunano in Piazza Duomo. Tra il pubblico che attende in festa l’arrivo di dame e cavalieri in costume, ci saranno certamente anche gli appassionati di presepi che forse non sanno che attorno alla Capitale del Rinascimento ci sono tanti luoghi più o meno conosciuti che nascondono vere e proprie opere d’arte.

A Capraia e Limite si può visitare nei locali della Misericordia di Limite, un presepe animato completamente meccanizzato e con effetti speciali. Mentre a Castelfiorentino e a Cerreto Guidi è possibile passeggiare nel centro storico in una vera e propria “Via dei presepi” con opere differenti, caratterizzate da professionalità, materiali diversi, ma anche grandi firme di maestri artigiani. Infine, un passaggio a Vinci per imbattersi nel presepe vivente. La tradizione cristiana e le rievocazioni storiche non sono però le sole a catturare l’attenzione delle famiglie e in particolari dei più piccoli, desiderosi di incontrare di persona anche la simpatica vecchietta che con la sua scopa sorvola i cieli del mondo, portando regali e dolcetti. L’attesissima Befana arriverà, infatti, anche in Toscana, comparendo a sorpresa sui tetti dei monumenti più alti delle città come a Pistoia e Firenze, ma anche a bordo di un treno magico. Il 6 gennaio 2025 un convoglio storico composto da carrozze ferroviarie conosciuto come il “Treno della Befana” partirà in mattinata dalla Stazione di Santa Maria Novella alla volta di San Piero a Sieve in Mugello, attraversando Pontassieve e risalendo l’intera Val di Sieve. Si tratta di un viaggio a bordo di un treno storico a vapore, trainato da una locomotiva degli anni ’20 e con carrozze “centoporte” degli anni ’30, perfettamente restaurate. Trainato da una locomotiva a vapore, dopo una breve sosta, riprenderà il viaggio verso Firenze percorrendo la linea Faentina e ritornando a Santa Maria Novella nel pomeriggio. Un viaggio emozionante e insolito, arricchito dal fascino di un mezzo di trasporto storico, ma ancora perfettamente funzionante.

E se l’atmosfera magica ancora non bastasse, a rendere affascinante Firenze e i suoi dintorni è la magica pista di pattinaggio e la ruota panoramica che guarda verso le colline. Aperta fino al 15 gennaio presso il Florence Ice Village, la ruota offre un panorama mozzafiato e un punto di vista insolito sulla città, circondata tra le altre cose da banchetti natalizi, decorazioni e street food. Sono tante le iniziative che vale la pena provare a Firenze e dintorni per chiudere il periodo natalizio in bellezza, approfittando magari anche dei primi giorni di saldi invernali e delle bellissime vie dello shopping che vanno da Via de ‘Tornabuoni, passando per Santo Spirito, Via dei Calzaiuoli e infine Via del Corso.