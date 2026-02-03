Vannacci conferma l’addio alla Lega: “Da oggi Futuro Nazionale è una realtà”. Salvini: “Deluso e amareggiato”. La Lega: “Traditore come Fini”

Il generale ed europarlmentare annuncia pubblicamente l’addio al Carroccio: “Proseguo da solo”. La replica del segretario

ROMA – “Su chi tradisce e fugge non vale la pena perdere troppo tempo, come accadde con Fini in passato”. Solo “pochi minuti”, spiegano fonti della Lega, quelli dedicati all’addio di Roberto Vannacci in occasione del Consiglio federale del partito in corso a via Bellerio, a Milano. Un concetto rimarcato sui social del Carroccio, dove è stata pubblicata una foto di Gianfranco Fini con il logo di Futuro e Libertà, fondato dall’ex leader di An nel 2010 dopo la rottura con Silvio Berlusconi e la conseguente uscita dal Popolo della Libertà. “La storia si ripete”, il commento del partito nei post.ù

“PROSEGUO MIA STRADA DA SOLO, FUTURO NAZIONALE È REALTÀ”

“Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà“.

