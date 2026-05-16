Ciampino, apre il nuovo Circolo di Sinistra Italiana: eletto segretario Fabrizio Tulli

Sinistra Italiana ha inaugurato il proprio Circolo territoriale a Ciampino, rafforzando così la presenza del partito nel panorama del centro-sinistra locale. All’evento hanno partecipato il Segretario Regionale Danilo Cosentino e Antonio Quadrini, componente della Segreteria di Sinistra Italiana Roma e Area Metropolitana.

L’assemblea degli iscritti ha eletto con voto unanime Fabrizio Tulli alla guida del nuovo Circolo. Alla cerimonia inaugurale erano presenti anche rappresentanti di diverse realtà politiche e civiche del territorio: Diritti in Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Civica Ciampino Futura e il Presidente della sezione locale dell’ANPI.

Il Circolo si propone come spazio stabile di confronto e partecipazione democratica, con l’obiettivo di promuovere iniziative sui temi del lavoro, della scuola, della sanità pubblica e dell’ambiente. Sul piano politico, Sinistra Italiana punta a costruire un fronte progressista ampio e unitario con le altre forze civiche e politiche del territorio, nell’ambito dell’Alleanza Verdi Sinistra.