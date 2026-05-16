Top 5 This Week

Related Posts

Ciampino, apre il nuovo Circolo di Sinistra Italiana: eletto segretario Fabrizio Tulli

NOTIZIE DI PRIMA PAGINA
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
Less than 1 min.read

Ciampino, apre il nuovo Circolo di Sinistra Italiana: eletto segretario Fabrizio Tulli
Sinistra Italiana ha inaugurato il proprio Circolo territoriale a Ciampino, rafforzando così la presenza del partito nel panorama del centro-sinistra locale. All’evento hanno partecipato il Segretario Regionale Danilo Cosentino e Antonio Quadrini, componente della Segreteria di Sinistra Italiana Roma e Area Metropolitana.
L’assemblea degli iscritti ha eletto con voto unanime Fabrizio Tulli alla guida del nuovo Circolo. Alla cerimonia inaugurale erano presenti anche rappresentanti di diverse realtà politiche e civiche del territorio: Diritti in Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Civica Ciampino Futura e il Presidente della sezione locale dell’ANPI.
Il Circolo si propone come spazio stabile di confronto e partecipazione democratica, con l’obiettivo di promuovere iniziative sui temi del lavoro, della scuola, della sanità pubblica e dell’ambiente. Sul piano politico, Sinistra Italiana punta a costruire un fronte progressista ampio e unitario con le altre forze civiche e politiche del territorio, nell’ambito dell’Alleanza Verdi Sinistra.

Previous article
La giornalista Tiziana Cauli presenta il romanzo “Hamra Service” alla Libreria L’Altracittà Roma durante un incontro dedicato a Beirut, ai taxi condivisi e alle storie vissute in Libano.
Roma. “Hamra Service”, Beirut raccontata oltre gli stereotipi
Next article
L’Accademia di Belle Arti di Frosinone nomina Antonio Marras Accademico d’Onore
L’Accademia di Belle Arti di Frosinone nomina Antonio Marras Accademico d’Onore
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli più letti