Cultura e Storia: all’Associazione Roberto Almagià il prestigioso Premio Tevere

Nella splendida cornice di mercoledì 15 aprile, si è rinnovato l’atteso appuntamento annuale con la cerimonia di premiazione del Premio Tevere, l’onorificenza promossa dal Rotary Club Roma Tevere per dare risalto alle eccellenze e alle realtà che illuminano il panorama culturale della Capitale e del Paese.

Quest’anno, il prestigioso riconoscimento è stato conferito all’Associazione Roberto Almagià. Una scelta che premia la passione e l’impegno profuso negli anni dal sodalizio per promuovere, favorire e tutelare l’ingente patrimonio della cartografia storica e della stampa antica.

Vent’anni di passione per la cartografia antica

L’Associazione Almagià nasce nel febbraio del 2006 con un obiettivo chiaro: diventare un punto di riferimento imprescindibile per collezionisti, studiosi e semplici appassionati. Fin dalle sue origini, l’associazione si è impegnata a creare occasioni di scambio, favorire la circolazione di idee e informazioni bio-bibliografiche, e condividere prezioso materiale scientifico.

Il nome stesso della onlus è un tributo a Roberto Almagià (Firenze 1884 – Roma 1962), geografo e accademico italiano considerato unanimemente uno dei più grandi studiosi del XX secolo nel campo della cartografia antica. Seguendo la sua eredità, l’Associazione si fa ponte tra il collezionismo privato e le istituzioni pubbliche e private su tutto il territorio nazionale, permettendo a tesori spesso nascosti di essere studiati e valorizzati.

“Condividere il grande patrimonio di conoscenze e coordinare gli sforzi di tutela è la chiave per non perdere la nostra memoria storica.”

I protagonisti della serata e la mostra d’arte

Il successo della serata e della missione stessa dell’Associazione deve molto ai suoi pilastri. Durante la cerimonia sono andati i più sentiti ringraziamenti a:

Maurizio Oliva : Presidente dell’Associazione e celebre collezionista di carte e vedute del Regno di Napoli, che guida la realtà con visione e competenza.

: Presidente dell’Associazione e celebre collezionista di carte e vedute del Regno di Napoli, che guida la realtà con visione e competenza. Cav. Franca Maria Tegliucci: Nota restauratrice di documenti, carte geografiche e stampe dal XV al XX secolo. La sua sapienza artigiana e scientifica è stata protagonista anche nella cura della splendida mostra allestita appositamente per l’occasione della premiazione.

Prossimo appuntamento: il Ventennale alla Sapienza

La premiazione del Premio Tevere non è stata solo un traguardo, ma anche il trampolino di lancio per un appuntamento importantissimo. Nel corso della serata, il Club Roma Tevere e tutti i presenti sono stati calorosamente invitati a partecipare ai festeggiamenti per il ventennale dell’Associazione Almagià.

L’evento celebrativo si terrà il prossimo 13 giugno in un luogo di altissimo valore simbolico e accademico: la cartoteca dell’Istituto Geografico, presso la Facoltà di Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma. Un’occasione imperdibile per festeggiare vent’anni di cultura, amore per la storia e salvaguardia della bellezza.