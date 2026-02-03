martedì, Febbraio 3, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

A Tivoli si presentano i numeri dello studio di mercato sulle potenzialità dell’oleoturismo

PRIMO PIANO
Andrea Titti
Author: Andrea Titti
2 min.read

Si terrà  venerdì 6 febbraio alle ore 17:00, presso le Scuderie Estensi di Tivoli (Piazza Giuseppe Garibaldi), l’ultima tappa del
progetto “Insieme a EVO, per il bene comune, la salute, il territorio”, dedicato alla presentazione dei risultati dello studio di
mercato sull’oleoturismo.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Regione Lazio e dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in
Agricoltura – Arsial, e rappresenta il momento conclusivo di un percorso di ascolto e confronto che ha coinvolto gli operatori della
filiera olivicola e oleo-turistica del territorio dell’area tiburtina, della sabina romana e della valle dell’Aniene.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati dati, suggerimenti e proposte emerse dallo studio, con l’obiettivo di individuare strategie
condivise per la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva come prodotto d’eccellenza, leva di sviluppo sostenibile, identitario ed
economico per i territori.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti, i lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’On. Alessandro Palombi, Sindaco di Palombara
Sabina, dell’Asssessore al Bilancio e Agricoltura della Regione Lazio Giancarlo Righini e del Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Seguirà la presentazione dei risultati dello studio a cura di Livio Terilli, docente di marketing, titolare dell’Azienda Agricola
Agriturismo Il Torrino dei Gelsi, nonché ideatore del progetto Cuore dell’evento sarà la tavola rotonda “Radici, identità e
accoglienza: il valore dell’oleoturismo”, che vedrà il confronto tra rappresentanti del mondo istituzionale, economico e produttivo, tra cui: il Presidente di ISMEA Livio Proietti, il Presidente dell’ARSIAL Massimiliano Raffa, l’Avv. Manuela Traldi, Presidente della Camera di
Commercio Italo Azerbaigiana, Giovanni De Vita, Consigliere di Ambasciata e coordinatore del Tavolo Turismo delle Radici (MAECI), il
Presidente di Confagricoltura Roma Aurelio Ferrazza, e Davide Granieri, in qualità di Presidente Consorzio Olivicolo Italiano. A
concludere gli interventi sarà  Alfredo D’Antimi, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

L’evento si concluderà con un aperitivo a cura dello Chef del ristorante La Sibilla di Tivoli. Il convegno si propone come un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, imprese agricole, operatori turistici, ristorazione e accoglienza, per rafforzare una visione comune sull’oleoturismo quale strumento di promozione del territorio, tutela della salute e sviluppo locale.

“Da Settembre – sottolinea il Dott. Livio Terilli – con questo progetto abbiamo intrapreso un percorso insieme a tantissime realtà
che incontro dopo incontro hanno saputo fare squadra, fino a parlare un linguaggio comune, quello del territorio. I risultati dello studio
di settore, che mappano bisogni e potenzialità di un settore importante come quello olivicolo e oleoturistico, fotografano una
situazione che chiede investimenti e rilancio, esprimendo ampi orizzonti di sviluppo, aprendo frontiere fino ad oggi inesplorate, a
vantaggio non soltanto delle aziende agricole e del comparto turistico, ma di tutte le aree interne del Lazio”.

Previous article
Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi ha partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Tribunale di Rieti Gian Luca Soana.
Next article
Vannacci conferma l’addio alla Lega: “Da oggi Futuro Nazionale è una realtà”. Salvini: “Deluso e amareggiato”. La Lega: “Traditore come Fini”
Andrea Titti
Andrea Titti

Popular Articles

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)