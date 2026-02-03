A Tivoli si presentano i numeri dello studio di mercato sulle potenzialità dell’oleoturismo

Si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 17:00, presso le Scuderie Estensi di Tivoli (Piazza Giuseppe Garibaldi), l’ultima tappa del

progetto “Insieme a EVO, per il bene comune, la salute, il territorio”, dedicato alla presentazione dei risultati dello studio di

mercato sull’oleoturismo.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Regione Lazio e dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in

Agricoltura – Arsial, e rappresenta il momento conclusivo di un percorso di ascolto e confronto che ha coinvolto gli operatori della

filiera olivicola e oleo-turistica del territorio dell’area tiburtina, della sabina romana e della valle dell’Aniene.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati dati, suggerimenti e proposte emerse dallo studio, con l’obiettivo di individuare strategie

condivise per la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva come prodotto d’eccellenza, leva di sviluppo sostenibile, identitario ed

economico per i territori.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti, i lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’On. Alessandro Palombi, Sindaco di Palombara

Sabina, dell’Asssessore al Bilancio e Agricoltura della Regione Lazio Giancarlo Righini e del Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Seguirà la presentazione dei risultati dello studio a cura di Livio Terilli, docente di marketing, titolare dell’Azienda Agricola

Agriturismo Il Torrino dei Gelsi, nonché ideatore del progetto Cuore dell’evento sarà la tavola rotonda “Radici, identità e

accoglienza: il valore dell’oleoturismo”, che vedrà il confronto tra rappresentanti del mondo istituzionale, economico e produttivo, tra cui: il Presidente di ISMEA Livio Proietti, il Presidente dell’ARSIAL Massimiliano Raffa, l’Avv. Manuela Traldi, Presidente della Camera di

Commercio Italo Azerbaigiana, Giovanni De Vita, Consigliere di Ambasciata e coordinatore del Tavolo Turismo delle Radici (MAECI), il

Presidente di Confagricoltura Roma Aurelio Ferrazza, e Davide Granieri, in qualità di Presidente Consorzio Olivicolo Italiano. A

concludere gli interventi sarà Alfredo D’Antimi, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

L’evento si concluderà con un aperitivo a cura dello Chef del ristorante La Sibilla di Tivoli. Il convegno si propone come un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, imprese agricole, operatori turistici, ristorazione e accoglienza, per rafforzare una visione comune sull’oleoturismo quale strumento di promozione del territorio, tutela della salute e sviluppo locale.

“Da Settembre – sottolinea il Dott. Livio Terilli – con questo progetto abbiamo intrapreso un percorso insieme a tantissime realtà

che incontro dopo incontro hanno saputo fare squadra, fino a parlare un linguaggio comune, quello del territorio. I risultati dello studio

di settore, che mappano bisogni e potenzialità di un settore importante come quello olivicolo e oleoturistico, fotografano una

situazione che chiede investimenti e rilancio, esprimendo ampi orizzonti di sviluppo, aprendo frontiere fino ad oggi inesplorate, a

vantaggio non soltanto delle aziende agricole e del comparto turistico, ma di tutte le aree interne del Lazio”.