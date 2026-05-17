Anche quest’anno la FISPES partecipa alla JoyRun di Castel Romano, inserita nel calendario regionale Lazio di Atletica Leggera

Una giornata di sole tanto attesa ha accolto oggi oltre 1200 runner, puntuali al sesto appuntamento con la Castel Romano JoyRun, 10 km competitiva omologata Fidal, 9,9 km non competitiva e Fun Run di 5 km. Una gara molto amata dagli atleti laziali e non solo che registra una crescita anno su anno. L’organizzazione è curata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM Sport ed il patrocinio del Municipio Roma IX.

Quest’anno la gara è stata inserita nel calendario regionale della FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali con una squadra di 15 atleti e un testimonial d’eccezione, Marco Cicchetti, doppio oro ai campionati di Nuova Delhi 2025 nel salto in lungo e nei 200 metri, bronzo nei 100 metri. Podio per gli atleti FISPES Emanuele Colombu (Piano ma arriviamo) in 44:29, seguito da Giampiero Sacco (Piano ma arriviamo) in 48:09 e da Giuseppe Ruocco (Piano ma arriviamo) in 48:42. Per le donne Cristina Beccarini (Villa De Santis) in 55:44, Stefania Caccamo (Villa de Santis) in 57:32 e Ada Maria Ammirata (Piano ma arriviamo) in 1.10 50. La JoyRun di Castel Romano sostiene FISPES sin dalla prima edizione, devolvendo il ricavato della gara per il progetto Scuola itinerante e l’acquisto di speciali ausili per i giovani atleti con disabilità.

Starter d’eccezione Andy Diaz, triplista già medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi e fresco campione del mondo indoor, accompagnato dal suo allenatore Fabrizio Donato, bronzo ai Giochi olimpici di Londra 2012.

Primo a tagliare il traguardo tra gli uomini il mezzofondista eritreo Freedom Amaniel per X-Solid Sport in 30:59, seguito da Michele Prova (Saroli Club) con 31:56 (record personale) e da Alessio Ursitti (Go Running) con 33: 13. Per le donne, trionfa Paola Salvatori (U.S. Roma 83) in 37:00, seguita da Hanna Bergstrom (Tureberg FK) in 37:08 e da Isabella Papa (S.S. Lazio) in 37.53.

Nella classifica a squadre, ha rinunciato sportivamente al premio l’organizzatrice LBM Sport, lasciando il posto alle società con il maggior numero di atleti al traguardo, nell’ordine Piano ma arriviamo, Bancari Romani, Italiana Running.

L’evento è stato animato dalla musica di Dimensione Suono Roma che ha partecipato alla gara con la sua squadra di runner. Partner tecnico della JoyRun Skechers

Nell’ambito della JoyRun, si chiude oggi a Castel Romano Designer Outlet il Roma International Freestyle Cup OPES 2026, che vede in gara oltre 50 atleti provenienti da tutto il mondo (Italia, Polonia, Germania, Lussemburgo, Camerun, Congo, Ucraina, Estonia, Inghilterra, Vietnam, Belgio, Algeria) con una giuria composta da ex campioni della disciplina come Szymo Skalski, Michal Rycaj e Dario Piantadosi, responsabile del settore nazionale calcio freestyle di Opes e organizzatore dell’evento con Asd Scuola calcio freestyle.

Appuntamento con la JoyRun Castel Romano a maggio 2027.