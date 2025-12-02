Atmosfere natalizie nella culla del Rinascimento



Cinque tappe speciali per celebrare la magia delle feste

Firenze, nel periodo natalizio, offre una serie di appuntamenti da non perdere. Dalle emozionanti melodie del coro di voci bianche ai mercati creativi dedicati all’artigianato locale, passando per le tradizioni più autentiche dei borghi vicini, la città si veste di magia. Cinque esperienze permettono di vivere appieno l’atmosfera delle feste: musica, creatività, tradizione e divertimento per grandi e piccoli si intrecciano in un percorso che racconta lo spirito più vero del Natale. A rendere il soggiorno ancora più coinvolgente ci pensano l’FH55 Hotel Calzaiuoli, situato nel cuore pulsante della città, oppure l’FH55 Hotel Villa Fiesole, una ex limonata affacciata sulle colline fiorentine, che per l’occasione ha ideato dei pacchetti speciali.

Firenze, culla dell’arte e della storia, diventa ancora più suggestiva durante il periodo natalizio. Le luci che adornano i palazzi e le strade principali, le decorazioni che abbelliscono ogni angolo della città e l’aria frizzante tipica dell’inverno, creano un’atmosfera incantata, capace di trasportare chiunque in un mondo di festa e meraviglia. Le melodie che risuonano tra le vie e le note dei concerti natalizi completano il quadro, rendendo Firenze un luogo in cui arte, storia e spirito delle feste si fondono in un’esperienza unica. Per vivere appieno questo periodo magico, la Città del Giglio e i suoi dintorni offrono esperienze imperdibili, capaci di coniugare musica, creatività, tradizione e divertimento per grandi e piccoli. Un percorso in cinque tappe permette di scoprire la città e le zone circostanti sotto una luce nuova, più luminosa, calorosa e suggestiva.

La prima tappa da non perdere è l’ascolto del coro di voci bianche, un’esperienza che conquisterà per la delicatezza e la purezza delle voci dei giovani coristi. Sul sagrato della Basilica di Santa Croce si terrà un concerto speciale per celebrare la festa di Santa Lucia: per la prima volta a Firenze, il Consolato di Svezia per la Toscana, in collaborazione con l’Ambasciata di Svezia, porterà un coro di sedici voci bianche provenienti da Stoccolma. L’esibizione, in programma alle 17:00, proporrà un repertorio di canti tradizionali svedesi, regalando al pubblico un pomeriggio di musica e atmosfera natalizia.

Il secondo appuntamento è dedicato alla Creative Factory in Piazza dei Ciompi. L’evento proporrà una selezione di proposte creative e di qualità, perfette per i regali di Natale: dall’home decor alle creazioni sostenibili per uno stile di vita responsabile, dalle illustrazioni al design per bambini, fino a pezzi unici di oreficeria. Accanto al mercato principale, si svolgerà l’evento collaterale Inside Factory – Christmas Edition: qui sarà possibile scoprire una selezione esclusiva di cinque designer, in uno spazio intimo pensato per valorizzare produzioni in serie limitata e realtà emergenti. Durante i tre giorni, saranno organizzati anche due laboratori creativi dedicati a chi desidera cimentarsi personalmente con il design e l’artigianato.

La terza esperienza porta a Sesto Fiorentino, dove la musica delle bande locali animerà le strade del centro. I concerti itineranti e le esibizioni delle bande, che interpretano melodie natalizie e brani tradizionali, trasformeranno le piazze e le vie in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Passeggiare tra la folla, circondati dalle note allegre e dalla gioia dei musicisti, regalerà momenti di condivisione e divertimento per tutta la famiglia, immergendo i visitatori nell’autentica atmosfera delle feste.

La quarta tappa si sposta a Montepulciano, dove grandi e piccini potranno incontrare Babbo Natale in un castello natalizio incantato. Tra luci, casette in legno decorate, laboratori creativi e attività dedicate ai più piccoli, i bambini vivranno un’esperienza fiabesca, mentre i genitori potranno apprezzare l’atmosfera calda e accogliente del borgo. Questo appuntamento rappresenta un momento di gioia pura e di condivisione familiare, che arricchisce il percorso natalizio con emozioni indimenticabili.

La quinta e ultima tappa celebra l’arrivo del nuovo anno con il Capodanno: la novità di quest’anno è il format delle cinque piazze, ciascuna dedicata a un genere musicale diverso, per offrire un’esperienza variegata e inclusiva adatta a tutti i gusti. Si va dai cori gospel in Piazza Duomo, alla musica jazz in Santissima Annunziata, passando per le esibizioni orchestrali dal vivo in Santa Croce e in Oltrarno, fino alla quinta tappa in Piazza della Signoria, che completerà il percorso con sonorità sorprendenti e coinvolgenti. Ogni piazza diventerà così un palcoscenico unico, con concerti, luci e spettacoli dal vivo che accompagneranno i visitatori fino al momento clou della serata: il passaggio al nuovo anno.

Per rendere l’esperienza natalizia a Firenze ancora più speciale, è possibile soggiornare presso due strutture di eccellenza. L’FH55 Hotel Calzaiuoli, un elegante palazzetto storico situato nel centro della città, conquista gli ospiti con ambienti raffinati e camere con vista sui principali monumenti. In alternativa, per chi preferisce la pace e la tranquillità della campagna, è possibile soggiornare all’ FH55 Hotel Villa Fiesole, elegante dimora affacciata sulle colline che circondano la città, che offre un pacchetto natalizio esclusivoed uno per il Capodanno 2026, entrambi pensati per chi desidera vivere Firenze in modo completo, unendo la magia delle festività alla comodità di un soggiorno raffinato.

Il Pacchetto di Capodanno con cenone include: soggiorno di una o più notti; prima colazione a buffet; cenone di Capodanno del 31 dicembre presso il ristorante Serrae Villa Fiesole 1 Stella Michelin a cura dell’Executive Chef Antonello Sardi; omaggio di benvenuto in camera all’arrivo.

Prezzo del pacchetto in camera doppia a partire da Euro 1.328,00 per due notti, due persone

Valido dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026

Menù Cenone di Capodanno:

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto

Stuzzichi di benvenuto

Sgombro nostrale, fegato grasso di Anatra, Mandorle pizzute di Avola e Cavoli di stagione

Risotto da coltivazione biologica San Carlo Carnaroli alle Cicale sgusciate, Clorofilla di prezzemolo, funghi e sedano croccante

Calamarata di mare, Cavolfiore, Limone e Bottarga di muggine Cabras

Ricciola del Mediterraneo pescata ad amo cotta e cruda, cavolo riccio alla brace,

Broccoli e Alici del Mar Adriatico

Pre-dessert

Pompelmo, Lychees e Champagne Louis Roederer Brut Premiere

Piccola pasticceria

Aspettando Mezzanotte: Cotechino e lenticchie di Norcia!

Frutta secca e dolci della tradizione con creme calde

Panettone artigianale con le creme calde, panforte, noci e mandorle

Acqua Minerale San Pellegrino e Panna

Caffè espresso

Inclusi i vini in abbinamento a cura del sommelier ( Il Calice di Benvenuto con Champagne Blanc de Blancs d’Aÿ 2015 Grand Cru -Brut, Maison Gaston Chiquet Vorberg Pinot Bianco Riserva 2022, Cantina Terlaner

Champagne Louis Roederer Collection 245, Maison Louis Roederer )