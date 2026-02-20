venerdì, Febbraio 20, 2026

Stadio Centro d’Italia “Manlio Scopigno”: approvato il progetto di fattibilità per l’efficientamento energetico – Intervento finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021–2027

RIETI e PROVINCIA
Comunicazione dell’approvazione in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.) relativo all’intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dello Stadio Centro d’Italia “Manlio Scopigno”

La Giunta comunale di Rieti, con deliberazione n. 29 del 17 febbraio 2026, ha approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.) relativo all’intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dello Stadio Centro d’Italia “Manlio Scopigno” (CUP F14J25000080002).
L’intervento rientra nel Programma Regionale FESR Lazio 2021–2027, nell’ambito degli Obiettivi Specifici 2.1 (promozione dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas effetto serra) e 2.2 (promozione delle energie rinnovabili), Azioni 2.1.1 e 2.2.1 dedicate agli edifici pubblici.
Il Comune di Rieti è risultato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 2.360.410,00 euro, così suddiviso:
€ 1.573.606,67 per interventi di efficienza energetica (OS 2.1);
€ 786.803,33 per la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (OS 2.2).
Il progetto prevede opere di riqualificazione energetica dell’impianto sportivo, interventi sugli impianti tecnologici, misure per la produzione di energia da fonti rinnovabili e adeguamenti tecnici e di sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti.
La proposta di deliberazione è stata formulata su iniziativa dell’Assessore alla Manutenzione, Decoro urbano e Patrimonio Fabio Nobili e dell’Assessore al Turismo e Sport Chiara Mestichelli.
Con l’approvazione del progetto di fattibilità, l’Amministrazione compie un passo fondamentale verso la sottoscrizione della convenzione con la Regione Lazio e l’avvio delle successive fasi progettuali e realizzative.
La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
L’intervento rappresenta un investimento strategico per la città, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dello Stadio Centro d’Italia, ridurre i consumi e le emissioni, promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili e rendere l’impianto più moderno, efficiente e sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico.

