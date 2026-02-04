mercoledì, Febbraio 4, 2026

SICUREZZA, ROGOREDO, DE CORATO (FDI): «E’ IL FALLIMENTO DEL MODELLO MILANO»

Milano, 04 Febbraio 2026 – «Sul caso del Rogoredo, dove il poliziotto ha sparato al marocchino con precedenti di droga, è emerso dall’autopsia che lo stesso poliziotto ha sparato da una distanza di oltre 25 metri. Lo ha fatto, perché il delinquente pregiudicato aveva a sua volta estratto un’arma, quindi, si era venuta a creare una chiara ed evidente situazione di estremo pericolo. I dati emersi dall’autopsia confermano che si è trattato di legittima difesa da parte dell’uomo servitore dello Stato. Io non ho alcun dubbio e senza alcuna esitazione continuo a schierarmi dalla parte degli uomini in Divisa, senza se e senza ma. Rivolgo la mia solidarietà e vicinanza anche alle povere quattro guardie giurate dell’UOPI alle quali è stato notificato proprio oggi un vergognoso avviso di garanzia che, peraltro, lo hanno saputo solo a mezzo stampa. Ricordo che queste guardie, proprio domenica scorsa a Rogoredo, si erano difese più che legittimamente dal malvivente cinese che aveva rubato la pistola ad un loro collega ed aveva aperto il fuoco per primo. Quanto successo a Rogoredo, è il fallimento in ambito di sicurezza del Modello Milano dettato dalle Giunte di Centrosinistra negli ultimi 15 anni».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

