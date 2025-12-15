SICUREZZA, DE CORATO: «A MILANO ANCORA LADRI SINTI, MA LA SINISTRA TACE E LI PROTEGGE»

Milano, 15 Dicembre 2025 – «Leggo che la famiglia sinti dei Lafleur è stata arrestata per aver compiuto diversi furti e rapine ai danni di anziani. Tale famiglia aveva la base operativa nel campo di Muggiano. Purtroppo, non mi meraviglio perché a Milano, rom che vivono nei vari insediamenti, oltre a commettere una serie infinita di attività illecite, sia per strada che in metropolitana, occupano anche abusivamente numerosi immobili comunali, in particolare quelli gestiti da Mm. Su tutto ciò, il Centrosinistra non solo tace ma in molte occasioni ne prende pure le difese. Un esempio eclatante sono state le recenti nottate trascorse in aula alla Camera dove la sinistra, ed i dem in particolare, hanno alzato le barricate contro l’approvazione del Decreto Sicurezza che, al suo interno, contiene anche pene molto severe contro i borseggi, contro lo sfruttamento di minori e donne incinte. Ritengo molto grave che i rom educhino i propri bambini a rubare ed a commettere illegalità per strada; non è ammissibile che nel nostro Paese vivano persone il cui normale stile di vita è rubare, occupare, truffare e sfruttare. Mi auguro che dopo aver scontato la pena – che spero vivamente sia severa ed adeguata – i rom arrestati vengano immediatamente espulsi».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.