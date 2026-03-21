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Sciame sismico in Sicilia: 16 scosse in una notte nel Tirreno meridionale

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L’Ingv ha registrato magnitudo fino a 4.6

di Salvo Cataldo

PALERMO – Sciame sismico nella notte nel Tirreno meridionale e nell’area delle isole Eolie. Sedici scosse sono state registrate dai sismografi dell’Ingv durante tutta la notte: l’ultima alle 5:48, con una magnitudo 2.4. Il sisma più forte è stato registrato alle 2:46, a ovest di Alicudi: magnitudo 4.6. Tre minuti dopo, nella stessa area, un’altra scossa di magnitudo 4.3. 

 fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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