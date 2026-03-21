Al Cinema Azzurro Scipioni arriva il capolavoro di Bellocchio “I Pugni in Tasca”

La versione restaurata in 4K del capolavoro di Marco Bellocchio arriva a Roma. Mercoledì 25 marzo, un incontro storico: Bellocchio e Silvano Agosti insieme al cinema che Agosti ha fondato.

Dal 23 marzo il Cinema Azzurro Scipioni di Roma ospita I Pugni in Tasca di Marco Bellocchio nella sua versione integrale restaurata in 4K, distribuita da Cat People in collaborazione con CinemaTocco.

Le proiezioni sono in programma lunedì 23 marzo alle ore 19:00 e alle ore 21:00, martedì 24 marzo alle ore 19:00 e mercoledì 25 marzo alle ore 18:00.

Ma è proprio quest’ultima data che trasforma l’evento in qualcosa di irripetibile: al termine della proiezione del 25 marzo, il pubblico potrà assistere a un incontro con Marco Bellocchio, autore del film, e Silvano Agosti, che di quel film fu montatore, e che del Cinema Azzurro Scipioni è il fondatore storico. Due giganti del cinema italiano d’autore, di nuovo insieme, nello stesso luogo, a sessant’anni di distanza da quel film che cambiò per sempre il modo di raccontare la famiglia, la rabbia, la libertà. Un dialogo tra memoria e presente, tra la storia di un’opera che non ha smesso di parlare e le vite di chi quella storia l’ha costruita dall’interno.

«Ospitare I Pugni in Tasca nella sua versione restaurata è già un privilegio. Avere con noi Marco Bellocchio e Silvano Agosti trasforma una proiezione in un momento di storia. È esattamente per questo che il Cinema Azzurro Scipioni esiste: per essere il luogo dove il cinema d’autore non è solo memoria, ma presenza viva, capace ancora di emozionare e far pensare.». Corrado Azzollini, Presidente Associazione L’Immagine ETS

Il film. Girato nel 1965 da un Bellocchio venticinquenne, I Pugni in Tasca è uno degli esordi più folgoranti nella storia del cinema italiano. Alessandro, giovane epilettico soffocato dall’ambiente familiare, sviluppa un piano estremo per liberarsi della madre cieca e dei fratelli: la sua ribellione, più autodistruttiva che liberatoria, trascina tutti verso un epilogo inevitabile. Con le musiche di Ennio Morricone, il film demolisce con spietata ironia i miti della famiglia borghese, diventando punto di riferimento per un’intera generazione di cineasti. Il restauro in 4K, promosso dalla Fondazione Cineteca di Bologna con il supporto di Giorgio Armani, reintegra per volontà del regista la sequenza del bacio.

Marco Bellocchio è da sessant’anni una delle voci più originali e radicali del cinema italiano, autore di una filmografia che dagli anni Sessanta ad oggi non ha mai smesso di interrogare il potere, la famiglia, la storia. Tra i suoi lavori recenti: Il Traditore con Pierfrancesco Favino, la serie Esterno Notte sul caso Moro e Portobello sul caso Tortora.

Silvano Agosti, regista, scrittore e storico animatore della cultura cinematografica indipendente italiana, ha contribuito al montaggio di I Pugni in Tasca ed è da decenni il cuore e la mente del Cinema Azzurro Scipioni, uno dei presìdi più importanti del cinema d’autore a Roma.

Cinema Azzurro Scipioni — Via degli Scipioni 82, Roma

I Pugni in Tasca — in programma dal 23 al 25 marzo 2026; Lunedì 23 marzo: ore 19:00 / ore 21:00; Martedì 24 marzo: ore 19:00; Mercoledì 25 marzo: ore 18:00 — a seguire incontro con Marco Bellocchio e Silvano Agosti

Per informazioni: info@azzurroscipioni.it — Tel. 06 89535724