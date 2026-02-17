Rotary Day 2026: iniziativa con AVIS e ADMO in Piazza del Popolo

Il 23 febbraio 2026 Piazza del Popolo ospiterà “Dona & Domanda”, un’iniziativa aperta alla comunità che mette al centro il valore della donazione. Dalle 09:00 alle 13:30 i cittadini potranno donare sangue e, per chi lo desidera, effettuare il prelievo di saliva necessario per l’iscrizione al Registro Nazionale dei Donatori di Midollo Osseo.

L’evento si svolge in occasione del Rotary Day 2026 ed è promosso dai Rotary Club romani con il patrocinio del Distretto Rotary 2080, in collaborazione con AVIS Comunale di Roma e ADMO Lazio. L’organizzazione è curata dal Rotary Club Roma Tevere. Una mattinata pensata per avvicinare le persone a scelte consapevoli e concrete: informarsi, superare dubbi e compiere un gesto semplice che può fare la differenza per chi è in attesa di cure.