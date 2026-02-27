       ROMA: LEGA, ‘SERVE FARE PRESTO, PROPOSTA RINALDI SARA’ SUL TAVOLO DEL CENTRODESTRA’

Nel corso dell’assemblea regionale della Lega nel Lazio, è stato più volte ringraziato Antonio Rinaldi, già europarlamentare, per essersi messo a disposizione del partito come
candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Roma Capitale. Sarà questo il profilo che la Lega porterà al tavolo del centrodestra, auspicando di incontrare la coalizione il prima
possibile per decidere il nome da sostenere. Fondamentale, secondo il coordinatore regionale Davide Bordoni, muoversi per tempo, come ha fatto la Lega che per prima ha individuato il profilo migliore, perchéin grandi città come Roma questo può fare davvero la differenza. Così
una nota della segreteria Lega Lazio.
(Sib/Adnkronos)