       ROMA: LEGA, ‘SERVE FARE PRESTO, PROPOSTA RINALDI SARA’ SUL TAVOLO DEL CENTRODESTRA’

redazione
Nel corso dell’assemblea regionale della   Lega nel Lazio, è stato più volte ringraziato Antonio Rinaldi, già   europarlamentare, per essersi messo a disposizione del partito come

 candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Roma Capitale. Sarà questo il profilo che la Lega porterà al tavolo del centrodestra, auspicando di incontrare la coalizione il prima

 possibile per decidere il nome da sostenere. Fondamentale, secondo il coordinatore regionale Davide Bordoni, muoversi per tempo, come ha fatto la Lega che per prima ha individuato il profilo migliore, perchéin grandi città come Roma questo può fare davvero la differenza. Così

 una nota della segreteria Lega Lazio.

       (Sib/Adnkronos)

       LEGA: CONCLUSA ASSEMBLEA REGIONALE NEL LAZIO, SALVINI SI CONGRATULA PER RISULTATI TESSERAMENTO
