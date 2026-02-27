       LEGA: CONCLUSA ASSEMBLEA REGIONALE NEL LAZIO, SALVINI SI CONGRATULA PER RISULTATI TESSERAMENTO

Si conclusa l’assemblea regionale
della Lega nel Lazio, alla presenza di Claudio Durigon, Davide Bordoni
e anche del segretario Matteo Salvini che si è congratulato per il
grande risultato in termini di tesseramento raggiunto in regione, dove
la Lega ha registrato una crescita importante di militanti,
sostenitori e amministratori che hanno deciso di aderire al partito.
Si è parlato delle opere infrastrutturali strategiche, sbloccate
grazie a risorse stanziate con la Lega al Governo, a partire dalla
Roma-Latina. Nei prossimi giorni partiranno le gare per la
Cisterna-Valmontone dopo anni di lunghe attese sul territorio, per un
valore di oltre 1 miliardo di opere. C’è anche l’interesse ad andare
avanti per realizzare la stazione dell’Alta Velocità a Frosinone, come
scalo di riferimento regionale subito dopo Roma. Al centro
dell’assemblea anche la campagna per il referendum sulla giustizia. La
Lega si sta muovendo a sostegno per il Sì alla riforma e nei prossimi
fine settimana il partito continuerà ad essere presente nelle piazze
di Roma e del Lazio con i banchetti informativi. Così una nota della
Segreteria Lega Lazio.
(Sib/Adnkronos)