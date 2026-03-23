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Roma. Hanami Orto Botanico, torna l’attesa del 4-6 aprile: cosa cambia per chi vuole entrare

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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foto: facebook.com

Tre giorni tra fioritura dei ciliegi, attività giapponesi e picnic di Pasquetta. Per partecipare è necessario verificare modalità e disponibilità sul sito ufficiale.

Roma si prepara all’Hanami Orto Botanico in programma sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 al Museo Orto Botanico. Per chi vuole partecipare, il punto pratico è questo: l’accesso è previsto fino a capienza e i biglietti sono disponibili online, ma è necessario controllare disponibilità e modalità aggiornate sui canali ufficiali.

L’evento ruota attorno alla fioritura dei ciliegi nel giardino giapponese e propone un’esperienza libera, senza un percorso obbligato. I visitatori possono muoversi tra le collezioni botaniche, sostare sotto i sakura e partecipare alle attività dedicate alla cultura giapponese.

Durante le giornate sono annunciate iniziative come lezioni di manga, dimostrazioni di ikebana, passeggiate e visite guidate al giardino giapponese. È prevista anche una caccia alle uova Daruma, pensata come attività esplorativa all’interno del parco.

Per lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, è indicata inoltre la possibilità di partecipare a un picnic in stile giapponese. All’interno dell’area sono previsti punti ristoro con proposte ispirate alla cucina asiatica.

Hanami Orto Botanico Roma è ormai un appuntamento riconoscibile della primavera romana, ma per i cittadini il nodo resta organizzativo: accesso reale, gestione dei flussi e chiarezza delle informazioni nei giorni di maggiore affluenza.

Dal punto di vista organizzativo, l’evento si svolge dalle 9 alle 18.30 e il biglietto online consente l’accesso sia all’Orto Botanico sia all’Hanami. È prevista la gratuità per i bambini fino a 11 anni e per le persone con disabilità, con eventuale accompagnatore se indicato nella certificazione.

L’area è interamente all’aperto e, trattandosi di un museo botanico con collezioni vegetali, non è consentito l’ingresso agli animali. L’iniziativa è confermata anche in caso di pioggia, mentre eventuali rimborsi sono previsti solo se l’evento dovesse essere annullato per cause di forza maggiore.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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