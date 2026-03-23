Tre giorni tra fioritura dei ciliegi, attività giapponesi e picnic di Pasquetta. Per partecipare è necessario verificare modalità e disponibilità sul sito ufficiale.

Roma si prepara all’Hanami Orto Botanico in programma sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 al Museo Orto Botanico. Per chi vuole partecipare, il punto pratico è questo: l’accesso è previsto fino a capienza e i biglietti sono disponibili online, ma è necessario controllare disponibilità e modalità aggiornate sui canali ufficiali.

L’evento ruota attorno alla fioritura dei ciliegi nel giardino giapponese e propone un’esperienza libera, senza un percorso obbligato. I visitatori possono muoversi tra le collezioni botaniche, sostare sotto i sakura e partecipare alle attività dedicate alla cultura giapponese.

Durante le giornate sono annunciate iniziative come lezioni di manga, dimostrazioni di ikebana, passeggiate e visite guidate al giardino giapponese. È prevista anche una caccia alle uova Daruma, pensata come attività esplorativa all’interno del parco.

Per lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, è indicata inoltre la possibilità di partecipare a un picnic in stile giapponese. All’interno dell’area sono previsti punti ristoro con proposte ispirate alla cucina asiatica.

Hanami Orto Botanico Roma è ormai un appuntamento riconoscibile della primavera romana, ma per i cittadini il nodo resta organizzativo: accesso reale, gestione dei flussi e chiarezza delle informazioni nei giorni di maggiore affluenza.

Dal punto di vista organizzativo, l’evento si svolge dalle 9 alle 18.30 e il biglietto online consente l’accesso sia all’Orto Botanico sia all’Hanami. È prevista la gratuità per i bambini fino a 11 anni e per le persone con disabilità, con eventuale accompagnatore se indicato nella certificazione.

L’area è interamente all’aperto e, trattandosi di un museo botanico con collezioni vegetali, non è consentito l’ingresso agli animali. L’iniziativa è confermata anche in caso di pioggia, mentre eventuali rimborsi sono previsti solo se l’evento dovesse essere annullato per cause di forza maggiore.