Panatta: “Io non avrei mai potuto essere come Sinner”

“Veniamo da due mondi diversi, anche per quanto riguarda il tennis. Io potevo permettermi cose che a Jannik non interessano neanche un po’. Gli darà anche la coppa del Roland Garros”

ROMA – “Posso dirmi un ammiratore di Jannik, e ripetere per l’ennesima volta che non avrei mai potuto essere come lui. Veniamo da due mondi diversi, anche per quanto riguarda il tennis. Ma entrambi, alla fine, siamo quello che abbiamo voluto essere. Io potevo permettermi cose che a Jannik non interessano neanche un po’, ed è giusto così”. E così Adriano Panatta se l’è abbracciato, e gli ha passato di mano Roma. La “sua” Roma non più solo sua. Al Foro Italico per poi andare a Parigi, come una staffetta delle consegne. Un corriere della gloria.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»