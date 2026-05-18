La Roma trionfa nel derby: doppietta di Mancini regala il successo contro la Lazio

Ieri sera la Roma ha conquistato una vittoria fondamentale nel derby contro la Lazio, imponendosi con un netto 2-0 grazie a una doppietta di Gianluca Mancini, entrambi i gol segnati di testa. Una prestazione di grande carattere e determinazione quella della squadra guidata da Gasperini, che ha dimostrato fame, personalità e orgoglio romanista in una sfida sempre carica di tensione e significato.

La partita, giocata davanti a un pubblico entusiasta, ha visto la Roma prendere il controllo fin dai primi minuti, con una difesa solida e un attacco incisivo. Mancini, protagonista assoluto, ha sfruttato due perfetti cross per staccare in area e battere il portiere avversario, regalando ai tifosi romanisti una doppietta che ha fatto esplodere lo stadio.

Questa vittoria non è solo un successo nel derby, ma rappresenta anche un passo importante per la Roma nella corsa alla Champions League. Con questo risultato, la squadra sale a quota 70 punti, consolidando la sua posizione in classifica e allontanandosi dalla concorrenza.

I tifosi giallorossi possono ora sognare con più fiducia, vedendo la loro squadra dimostrare una crescita costante e una determinazione che potrebbe portare a grandi soddisfazioni nelle prossime giornate di campionato.

In sintesi, il derby di ieri è stato un vero e proprio trionfo per la Roma, che ha saputo imporsi con merito e autorevolezza, grazie a una prestazione corale e alla brillantezza di Mancini, il grande eroe della serata.