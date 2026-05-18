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Giallo nel napoletano: due donne precipitate da due piani ascensore diversi. Duplice omicidio?

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Le due donne rinvenute senza vita in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia

NAPOLI – Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore le due donne rinvenute senza vita in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Allertati dalla presenza dei due cadaveri sul posto, poco dopo la mezzanotte, sono giunti i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola.

I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata. Indagini in corso.

Da quanto apprende la dire da fonti dell’Arma, non si esclude l’ipotesi del duplice omicidio.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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