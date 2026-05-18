Disastro Juventus: sconfitta casalinga 0-2 contro la Fiorentina

“Un ko che complica la corsa Champions e mette pressione ai bianconeri nell’ultima giornata di Serie A.”

La Juventus ha subito una pesante battuta d’arresto nella partita casalinga contro la Fiorentina, perdendo 2-0 in un match decisivo per la corsa alla Champions League. I gol dei viola sono stati firmati da Cher Ndour e Rolando Mandragora, che hanno punito una Juventus apparsa spenta e poco incisiva.

Questa sconfitta complica notevolmente le ambizioni europee dei bianconeri, che ora vedono allontanarsi la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di casa ha anche visto annullare due gol nel corso della partita, ma non è bastato per evitare il ko.

Con ancora una giornata da giocare, la Juventus dovrà fare i conti con una classifica più complicata e una pressione crescente per assicurarsi un posto tra le prime quattro.