Manca una sola giornata, e c’è un gran caos Champions

Gran finale di campionato: il Napoli stacca il biglietto, ma dietro è bagarre: Milan, Roma, Juventus e Como restano in lotta

ROMA – Manca una sola giornata alla fine del campionato e c’è una gran bagarre per la qualificazione alla prossima Champions: un’appendice di appeal per la coda della Serie A, condita dalla singolare contemporaneità a mezzogiorno della penultima domenica. Il Napoli è matematicamente in Champions League. Ci arriva con una passeggiata turistica a Pisa: 3-0 con gol del solito McTominay, di Rrahmani e Hojlund. La stagione travagliata – infortuni su infortuni – si chiude almeno con la certezza europea e l’incertezza su chi ci sarà in panchina (le parole di Conte nel post-partita valgono un quasi-addio). Tutto il resto è caos.



La Juventus implode perdendo a sorpresa 2-0 in casa contro la Fiorentina – gol di Ndour e Mandragora – e precipita dal terzo al sesto posto in novanta minuti. Nel frattempo Milan, Roma e Como vincono tutte e tre, scavalcandola. Tre mesi fa i bianconeri erano a -10 dalla zona Champions. Ora ci sono dentro, ma appena appena. Un posto in Europa League vale meno, paga meno, non è quello che si aspettano a Torino.



La Roma vince il derby. Mancini segna due volte, Lazio non pervenuta come i suoi tifosi rimasti a Ponte Milvio, risultato finale 2-0. I giallorossi salgono quarti, nelle ultime cinque partite ne hanno vinte quattro.



Il Milan batte il Genoa 2-1, che di questi tempi di stenti è quasi una notizia. Primo tempo difficile, poi nella ripresa Nkunku su rigore e il bel sinistro di Athekame. Sembrava fatta, invece il Genoa accorcia all’86’ e ne seguono dieci minuti di recupero. Il Milan soffre, porta a casa i tre punti, sale terzo. Ma fino all’8 marzo aveva ancora qualche velleità Scudetto e quattro punti sul Napoli, nove su Roma e Como. Ora ha due punti di vantaggio su Juventus e Como. Tutto si è compresso, nell’arco di due mesi.



Il Como batte il Parma 1-0 con un gol di Alberto Moreno ed è quinto.



Ultima giornata, dunque: Milan-Cagliari e Roma-Verona (già retrocesso) sono le partite che contano. In contemporanea ci sono il derby di Torino e il Como contro la Cremonese, ancora invischiata nella lotta per non retrocedere. Milan e Roma devono vincere per non guardarsi le spalle. Se inciampano, Juventus e Como aspettano.

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