Nasce a Roma il primo Centro Tecnico Nazionale AICS: inaugurazione il 10 dicembre

Il 10 dicembre il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, inaugurerà ufficialmente Honey Soccer City come primo Centro Tecnico Nazionale AICS.

La struttura, situata in via Macchia Saponara 151, diventa così un punto di riferimento strategico per il calcio giovanile e per i progetti di inclusione sociale promossi dall’Associazione Italiana Cultura Sport.

La gestione del centro è affidata alla famiglia Miele, che ha scelto di puntare sulla professionalità dell’ASD Honey Soccer MG per lo sviluppo della scuola calcio. Alla guida c’è Giovanni Morsa, giovane imprenditore sportivo, affiancato dal direttore generale Sabino Esposito e dal direttore tecnico Dario Teofani: un team che lavora con dedizione per formare e accompagnare la crescita dei giovani atleti.

Il progetto “Youth Drop-In Sport”: contrasto all’abbandono sportivo

Con l’apertura del Centro Tecnico AICS, diventa operativo il progetto “Youth Drop-In Sport”, iniziativa mirata a favorire la partecipazione dei ragazzi allo sport di base e a ridurre il fenomeno dell’abbandono nelle fasce più giovani. L’obiettivo è creare un ambiente accogliente dove ogni atleta possa crescere attraverso il gioco, sviluppando competenze e benessere psicofisico.

Un villaggio sportivo che include

Honey Soccer City si distingue anche per l’impegno nell’inclusione. La struttura dispone di:

• 2 campi di calcio a 5

• 2 campi di calcio a 9

• 3 campi da padel

• una palestra polifunzionale per pallavolo e basket

All’interno del progetto “Honey Sport City – Il Villaggio che Include”, il centro promuove attività dedicate ai ragazzi con disabilità, favorendo la partecipazione allo sport integrato e garantendo un’esperienza realmente aperta a tutti.

A completare l’offerta ci sono le attività di animazione curate dagli operatori di Animasit, che rendono Honey Soccer City un luogo vivo, sociale e ricco di occasioni di incontro.

Sport, ma anche comunità

Accanto allo sport, non manca l’attenzione al cosiddetto “terzo tempo”: l’Hosteria Honey accoglie famiglie e atleti in uno spazio pensato per condividere momenti di convivialità e creare una vera comunità sportiva.

Un nuovo polo per giovani, famiglie e inclusione

Con la sua nuova veste di Centro Tecnico Nazionale AICS, Honey Soccer City si propone come un ambiente positivo e formativo, dove sport, educazione e inclusione procedono insieme. Un luogo in cui ragazzi e famiglie possono vivere esperienze significative, costruendo percorsi di crescita dentro e fuori dal campo.