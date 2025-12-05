sabato, Dicembre 6, 2025

salute

Monica Moroni, il flauto che unisce San Marino e il Mondo

Marco T.
La flautista Monica Moroni, da tempo ambasciatrice culturale della Repubblica di San Marino, torna a far parlare di sé con un progetto discografico che è al tempo stesso un omaggio personale e una dichiarazione artistica universale. Non si tratta solo di musica, ma di un vero e proprio lungo percorso artistico, personale e culturale che, come l’artista stessa sottolinea, è “iniziato nella mia terra natia, la Repubblica di San Marino” e l’ha portata in giro per il mondo.

 “(H)Armonies”: Un Titolo, Molti Significati

L’ultimo lavoro di Monica Moroni si intitola “(H)Armonies”, un nome che racchiude una complessa tessitura di significati: “Il suo titolo, è un anagramma giocoso che intreccia il nome di San Marino con il mio cognome e quello della mia amata insegnante Annamaria Morini (1950-2016),” spiega la musicista. Il titolo, dunque, non è solo un tributo alla sua terra e alla sua mentore, ma evoca anche le armonie stesse del suono, definite dall’artista come “simboli universali di bellezza, pace e dialogo interculturale che trascendono i confini ed epoche”.

 Il Legame Indissolubile con il Titano

Monica Moroni, flautista di formazione pesarese ma con un ruolo cruciale nella scena sammarinese rafforza con “(H)Armonies” il suo legame indissolubile con la Repubblica. La sua arte è un ponte tra la tradizione musicale colta e la missione culturale di portare il nome e i valori di San Marino sui palchi internazionali.

L’uscita di “(H)Armonies” si presenta così come un evento di spicco per la cultura sammarinese e italiana, un invito ad ascoltare un progetto ambizioso che celebra le radici, onora la memoria e guarda al futuro del dialogo musicale globale.

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia

Ultime notizie

