Musica live a Roma con “Back to the Garage”

Roma torna a fare rumore. Dopo decenni di silenzio, il centro storico ricomincia a vibrare “dove tutto è iniziato”. Questo l’obiettivo del progetto Back to the Garage che dal 20 dicembre nel leggendario ex Garage di Trastevere, oggi Il Cantiere e un tempo punto di riferimento della scena DIY punk e hardcore italian, propone una giornata dedicata proprio a quelle sonorità. Il progetto, presentato da Stage Dive, non è solo un concerto ma un omaggio a un’epoca e a un luogo che per molti è stato il CBGB della scena romana, rock club situato nel Lower East Side di Manhattan, un tempio sotterraneo dove in America prese forma quel fermento musicale che ha segnato un’intera generazione.

«A Natale ci riprendiamo i nostri spazi. Per ricordare che i quartieri non sono mucche da mungere né parchi a tema. Ma luoghi vivi, che appartengono a chi li fa suonare. All good in the hood!» dichiarano i Feldspar.

L’evento vuole ricordare che i quartieri non sono merce da sfruttare ma spazi vivi che appartengono a chi li abita e a chi li fa vivere.

Nel corso della giornata si alterneranno sul palco i diversi gruppi dai Rough Touch, ai Salvation, dai Conflict Within ai Feldspar, dando forma a un viaggio musicale che attraversa l’hardcore, il punk e le loro evoluzioni più recenti. Ad arricchire l’atmosfera ci sarà anche una performance visiva degli Allegri Illustratori, un collettivo nato in collaborazione con SuperNaturale che riunisce artisti capaci di lavorare in modo libero e spontaneo, lasciando che un clima conviviale guidi la creatività verso progetti immediati e originali.

LINE-UP:

• ROUGH TOUCH

• SALVATION

• CONFLICT WITHIN

• FELDSPAR

SPECIAL PROJECT:

ALLEGRI ILLUSTRATORI feat. SuperNaturale

BIO

Conflict Within

I Conflict Within sono un trio death metal di Roma. Suonano nel solco dei vecchi maestri, prendendo ispirazione da Autopsy, Repulsion e Terrorizer, con un’attitudine punk sempre ben in vista. I testi affondano nelle atmosfere dei classici horror e slasher. Qualche mese fa hanno pubblicato la loro prima demo DIY, inizialmente limitata a 30 copie in cassetta e recentemente ristampata in versione pro tape da Unholy Domain Records. La line-up è composta da Ragno al basso e voce (ex Gasse), Matt alla batteria (ex Lurking Terror, Ira) e Giorgio alla chitarra (612comma2).

Feldspar

I Feldspar nascono a Roma nel 2023 attorno al chitarrista Andrew Mecoli (Growing Concern) e al produttore Stefano Casanica (Undertakers, Craving, Crude; Non Dormire di Noyz Narcos). Alla voce c’è Riccardo Zamurri, mente creativa del progetto, insieme a Anna Pasolini, cantante con esperienze tra Italia e Londra. La sezione ritmica è formata da Manlio Massimetti al basso e Luca Micheli alla batteria. Si aggiungono alle voci, Viviana di Bari e Marianne Leoni. Insieme danno vita a un sound energico radicato nell’hardcore mentre i loro testi oscillano tra critica sociale, immaginari psicologici e temi ambientali.

Rough Touch

Nati a Ferrara nel 2018, i Rough Touch riuniscono musicisti attivi da anni nella scena italiana. Si fanno spazio nell’underground con una demo e con l’EP Sanctify Darkness, dove hardcore e metal di fine ’80/inizio ’90 si fondono in un ibrido pesante, oscuro e maligno. La band è composta da Ziro alla voce, Sanso alla chitarra, Seddy al basso e Nick alla batteria.

Salvation

I Salvation nascono nel 2025 tra Roma e provincia. La loro identità sonora unisce il death metal svedese a tinte metalcore anni Novanta, arricchito da elementi hardcore di matrice H8000, dando vita a un mix feroce e contaminato.

Allegri Illustratori

È un progetto performativo che nasce dalla spontaneità: niente intelligenza artificiale, solo gesti naturali, istinto creativo e un’atmosfera genuina. In collaborazione con Super Naturale, il vino naturale diventa parte dell’esperienza, stimolando un’interazione unica tra calici, personalità artistiche e pubblico.