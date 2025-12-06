domenica, Dicembre 7, 2025

SINISTRA ITALIANA: NEL CONSIGLIO DI NETTUNO A FARE OSTRUZIONISMO AL DIBATTITO CI PENSA LA MAGGIORANZA.

“Dopo aver lasciato giustamente spazio al Consigliere Carlo Conte, in prima persona, di esprimere le proprie posizioni riguardo le costanti interruzioni subite durante i suoi interventi in Consiglio comunale, Sinistra Italiana esprime piena solidarietà nei suoi confronti, e ribadisce che il ruolo del Consiglio è proprio quello di garantire lo spazio alla discussione. Soprattutto a quella propria del ruolo di opposizione. Impedire il dibattito con continue interruzioni è una mancanza di rispetto oltre che nei confronti del Consigliere, anche e soprattutto nei confronti dei cittadini e delle cittadine che assistono ad un brutto talk show e non ad un dibattito costruttivo per la città.”, così in una nota stampa Sinistra Italiana.

