MONTOPOLI DI SABINA. I CARABINIERI HANNO ARRESTATO UN UOMO PER VIOLENZA SESSUALE E ATTI PERSECUTORI

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto hanno tratto in arresto un 38enne, originario della Bassa Sabina, già noto alle Forze dell’Ordine, raggiunto da un’Ordinanza di Carcerazione per violenza sessuale e atti persecutori.

Il provvedimento scaturisce da una sentenza di condanna, irrevocabile, della Corte di Cassazione, arrivata dopo 10 anni circa dai gravissimi fatti commessi nei Comuni di Castelnuovo di Farfa e Fara in Sabina a seguito di indagini svolte dai militari dell’Arma.

Gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia di Poggio Mirteto, lo hanno rintracciato presso il proprio domicilio e, dopo averlo tratto in arresto, lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti, dove dovrà sconterà la condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione.