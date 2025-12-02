Misticò: il dolce unico nato nel laboratorio Cutolo – 75 anni di magia natalizia

Ci sono sapori che non appartengono solo al palato, ma alla memoria. Profumi che non profumano soltanto l’aria, ma tutta la storia di una famiglia. Gestualità che si tramandano di mano in mano, come un segreto prezioso che attraversa il tempo senza mai perdere la sua essenza. Uno di questi simboli è il Misticò, il dolce natalizio che da 75 anni accompagna le feste della Pasticceria Salvatore Cutolo, a Torre del Greco.

Un piccolo scrigno dorato, sormontato da una pioggia di codette colorate, che custodisce il cuore autentico della tradizione campana. Nasce dalla ricetta originale di famiglia, creata e custodita solo nel laboratorio Cutolo, mai cambiata, mai tradita, sempre rispettata come si rispetta una reliquia. Tre generazioni lo hanno impastato, modellato, decorato con la stessa cura di allora. E ogni anno, quando torna sui banconi profumati della pasticceria, è come se la città intera riconoscesse l’arrivo vero del Natale.

Una ricetta che è rimasta immutata nel tempo

Il Misticò non è un dolce qualsiasi. È un rito. La sua preparazione richiede lentezza, attenzione, rispetto per gli ingredienti e per il ritmo antico che scandisce le festività. Dentro ci sono sapori che parlano di casa: frutta secca, aromi agrumati, miele e quel tocco di colori che accende lo sguardo dei bambini e riaccende i ricordi degli adulti.

Ogni morso è un tuffo:

nel forno caldo delle nonne,

nelle mani laboriose dei maestri pasticcieri,

nelle colazioni della Vigilia,

nelle tavolate lunghe di famiglia,

nel Natale vissuto come una festa semplice, pura, intensa.

Tre generazioni, una sola anima

La forza della Pasticceria Salvatore Cutolo non è solo la qualità dei suoi dolci, ma la capacità di custodire un’eredità. Dal lontano 1950, anno in cui la pasticceria è nata nel cuore di Torre del Greco, il Misticò arriva puntuale nelle case dei clienti affezionati, come un ospite atteso e immancabile.

Le generazioni si sono susseguite: mani diverse, epoche diverse, tecnologie diverse. Ma il Misticò no. Lui è rimasto sempre uguale. E forse è proprio questo il suo incanto: non segue le mode, non si trasforma, non rincorre il nuovo. È un dolce che vive del suo passato e continua a far emozionare presente e futuro.

Un simbolo di identità

Per molti torresi, il Misticò è più che un dolce: è un simbolo. Quando appare nei laboratori Cutolo, è come se si accendesse una luce nelle strade, nei negozi, nelle case. È il segno che il Natale è davvero arrivato, che la tradizione continua, che il calore resta — anche quando tutto intorno cambia.

Il Misticò è questo: un morso di memoria, un sapore che non invecchia, un frammento di identità che da 75 anni unisce tre generazioni e continua a far innamorare chiunque lo assaggi. Un dolce piccolo, ma capace di raccontare una grande storia: quella della Pasticceria Salvatore Cutolo, nata nel 1950 e ancora oggi custode esclusiva della sua ricetta originale.