Da Amici di Maria De Filippi a Pontinia: Banana e Lucia Ferrari ospiti di Virtuoso, il progetto che crea opportunità per i giovani

La quarta edizione, in programma il 24 maggio a Pontinia, sarà tutta al femminile con Valentina Vernia (Banana) e Lucia Ferrari, protagoniste di Amici. Nuove collaborazioni e prestigiose borse di studio offriranno ai giovani danzatori opportunità concrete di crescita e formazione professionale Non solo grandi ospiti, stage e lezioni con professionisti affermati, ma opportunità concrete di crescita per i giovani ballerini. È questa la novità più rilevante della quarta edizione di Virtuoso, in programma domenica 24 maggio 2026 dalle ore 14:45 presso il Palazzetto dello Sport di Pontinia. Il progetto, nato nel 2024 con l’obiettivo di valorizzare il talento e costruire un ponte reale tra formazione e mondo professionale, è ideato e organizzato dal coreografo e insegnante di danza Cristian Petroni, direttore artistico dell’iniziativa, affiancato da Marina Pacioni, direttrice esecutiva. Per la prima volta, infatti, Virtuoso avvia una collaborazione diretta con InPerArts – Innovation in Performing Arts, percorso annuale di alta formazione che si svolge a Roma presso il Molinari Art Center con la direzione artistica di Giacomo Molinari. Durante la classe avanzata di Lucia Ferrari saranno assegnate, in caso di particolare talento, due borse di studio per accedere a un percorso di circa 1.000 ore di studio, sostenuto dal Ministero della Cultura e pensato per accompagnare concretamente la crescita professionale dei giovani danzatori. A questa importante opportunità si aggiunge anche la collaborazione con Dance Masterclass, prestigioso progetto internazionale fondato da Angela DeMello, già solista dell’English National Ballet e del Royal Ballet di Londra, ulteriore segnale del livello e delle connessioni che Virtuoso sta costruendo nel panorama della formazione coreutica. Si tratta di un passaggio importante per il progetto. Nelle precedenti edizioni Virtuoso ha già offerto alle scuole e alle associazioni partecipanti la possibilità di assegnare borse di studio ai propri allievi per le edizioni successive, favorendo la valorizzazione del talento all’interno delle realtà del territorio. A questo si sono aggiunte, nel tempo, le borse di studio spontaneamente messe a disposizione dagli ospiti per i loro percorsi formativi. Oggi, però, Virtuoso compie un ulteriore salto di qualità e avvia direttamente collaborazioni con percorsi di alta formazione, offrendo ai partecipanti la consapevolezza concreta che prendere parte al progetto può aprire opportunità reali e prestigiose per il loro futuro. Dopo tre edizioni che hanno coinvolto oltre 170 allievi e portato all’assegnazione di numerose borse di studio, la visione del fondatore e direttore del progetto inizia a prendere forma in modo sempre più concreto. Virtuoso dimostra infatti di mantenere la promessa che ne ha ispirato la nascita: creare occasioni reali per i ragazzi e le ragazze che desiderano trasformare la danza in un percorso artistico e professionale. Una quarta edizione tutta al femminile L’edizione 2026 sarà interamente al femminile e vedrà la partecipazione di due ospiti di grande rilievo nel panorama della danza contemporanea e urban. Valentina Vernia, in arte Banana, ballerina, coreografa e performer tra le più riconoscibili della scena urban italiana, sarà protagonista con una lezione di Afro Fusion di livello intermedio-avanzato. Nel corso della sua carriera ha lavorato in importanti produzioni televisive come Amici di Maria De Filippi, X Factor, Dance Dance Dance e Furore e ha collaborato con artisti del calibro di Giorgia, Annalisa, Guè, J-Ax, Fedez ed Elettra Lamborghini. Oggi conta oltre 245.000 follower su Instagram e più di 2 milioni di follower su TikTok. La sua visibilità internazionale l’ha portata a essere scelta come volto di Nike Women Global per due anni consecutivi, rappresentando il talento italiano nel mondo e collaborando con importanti brand internazionali. Accanto a lei ci sarà Lucia Ferrari, ballerina e performer con formazione internazionale, conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione al Serale di Amici di Maria De Filippi. In occasione di Virtuoso terrà due lezioni di Modern Contemporary: una dedicata agli allievi del livello intermedio junior e una rivolta ai danzatori del livello avanzato senior. Nata negli Stati Uniti e oggi attiva in Italia, Lucia Ferrari rappresenta una delle giovani figure più interessanti della nuova generazione di danzatori. La novità 2026: borse di studio per InPerArts e nuove collaborazioni di alto livello La quarta edizione di Virtuoso introduce una delle novità più significative dalla nascita del progetto: durante la classe avanzata di Lucia Ferrari verranno assegnate, in caso di particolare talento, due borse di studio per InPerArts – Innovation in Performing Arts, percorso annuale di alta formazione che si svolge a Roma presso il Molinari Art Center con la direzione artistica di Giacomo Molinari. Si tratta di un programma sostenuto dal Ministero della Cultura e articolato in circa 1.000 ore di studio, con lezioni affidate ad artisti di fama nazionale e internazionale. Un percorso pensato per accompagnare e valorizzare concretamente la crescita professionale del danzatore. Per Virtuoso, poter offrire ai giovani della provincia di Latina e non solo un’opportunità di questo livello rappresenta uno dei risultati più importanti del progetto e una testimonianza concreta della direzione intrapresa. Accanto a questa collaborazione, Virtuoso consolida anche i rapporti con realtà formative di prestigio come Dance Masterclass, fondata da Angela DeMello, già solista dell’English National Ballet e del Royal Ballet di Londra. Virtuoso conferma così la propria missione: non solo formazione, ma crescita, connessioni e possibilità reali per i giovani danzatori. Un progetto che mantiene la propria promessa Dal suo debutto, avvenuto il 21 settembre 2024 con una prima edizione che ha coinvolto 20 partecipanti e visto la presenza di Emanuela Troncone, Virtuoso ha registrato una crescita costante. La seconda edizione, svoltasi il 24 maggio 2025 con Ilenia Battista e Mattia Tuzzolino, ha raggiunto quota 80 allievi, mentre la terza, il 21 dicembre 2025 con Antonio Ciarciello e Francesco Totaro, ha confermato il forte interesse intorno al progetto con oltre 70 partecipanti. Nell’ultima edizione sono state attivate otto borse di studio, a testimonianza dell’impatto concreto che Virtuoso sta avendo sul percorso artistico dei giovani danzatori. Oggi il progetto si afferma come una realtà in continua evoluzione, capace di creare connessioni tra il territorio e il mondo professionale, portando a Pontinia artisti di alto livello e offrendo ai ragazzi strumenti reali per costruire il proprio futuro nella danza.