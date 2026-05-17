RIETI – ROCCA SINIBALDA – TORRICELLA IN SABINA. CONTROLLI DEI CARABINIERI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TRE GLI AUTOMOBILISTI DENUNCIATI PER GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOOL.

Nel corso del fine settimana è proseguita l’intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti. I servizi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle condotte di guida pericolose – tra le principali cause di sinistri stradali – hanno portato alla denuncia in stato di libertà di tre automobilisti.
Di seguito i dettagli degli interventi:
- Rieti: I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rieti hanno denunciato un 25enne, residente in città, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool. Il giovane, rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo sulla Strada Statale 578 “Salto Cicolano” e trasportato successivamente presso l’Ospedale di Rieti, è risultato positivo a cannabinoidi e cocaina, registrando inoltre un tasso alcolemico di 2,42 g/l a seguito degli accertamenti tossicologici richiesti. L’automobilista è stato deferito ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. La patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, e affidato a una depositeria autorizzata.
- Rocca Sinibalda: I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 53enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Durante un posto di controllo effettuato in tarda serata nei pressi del centro abitato, i militari hanno accertato che l’uomo, alla guida della propria autovettura, evidenziava chiari sintomi di alterazione psicofisica riconducibili all’assunzione di alcool. A fronte del netto rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, il 53enne è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Rieti ai sensi dell’art. 186, comma 6, del Codice della Strada. Anche in questo caso la patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
- Torricella in Sabina: I Carabinieri della Stazione di Poggio San Lorenzo hanno denunciato un 20enne per guida in stato di ebbrezza. A notte fonda, il ragazzo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo nei pressi della frazione di Ornaro Basso, palesando un evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto ad accertamento, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,64 g/l, un valore oltre tre volte superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia.
Le attività descritte rientrano nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti nel fine settimana dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, volti a contrastare con determinazione la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, comportamenti che mettono in grave pericolo la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada.
Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.