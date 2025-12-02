Virgo Fidelis ad Arce – Una celebrazione sentita e partecipata

ARCE – Il 30 novembre la Sezione A.N.C. di Arce ha celebrato la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, rinnovando un legame che unisce tradizione, identità e spirito di servizio. Questa ricorrenza, fortemente radicata nella storia dell’Arma, richiama il valore della fedeltà come impegno costante verso lo Stato e verso la comunità, un valore custodito e tramandato da generazioni di Carabinieri.

La devozione alla Virgo Fidelis nasce nel secondo dopoguerra e si lega alla memoria dei caduti e alla figura del Carabiniere come presidio di legalità e vicinanza al territorio. Ogni anno rappresenta un’occasione per riflettere sul significato profondo del servizio: fedeltà, sacrificio, responsabilità. Un’eredità morale che continua a orientare l’operato dell’Arma ancora oggi.

La celebrazione si è svolta presso la Chiesa Parrocchiale di Arce, dove la Messa è stata officiata da Don Arcangelo D’Anastasio , in un clima di raccoglimento e partecipazione. Il rito ha richiamato il valore della memoria, rendendo omaggio a chi ha servito con onore e rinnovando l’impegno verso il futuro. Molto significativo il momento della consegna dei crest Vigo Fidelis, voluto fortemente dall’organizzatore dell’evento e segretario dell’sez. ANC dI Arce Rocco Simone su proposta del socio M.llo Patrizio Di Folco . La devozione a “Virgo Fidelis” simboleggia la dedizione, il servizio e la missione quotidiana dei militari per la sicurezza e la legalità; non è solo un titolo mariano, ma un simbolo potente della fedeltà incondizionata e del sacrificio che sono alla base dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri.

La Sezione A.N.C. di Arce esprime un sentito ringraziamento alle autorità civili e militari intervenute, la cui presenza ha sottolineato l’importanza della ricorrenza e il forte legame tra istituzioni e territorio. In particolare: , per l’Amministrazione comunale di Arce, il Sindaco geom. Luigi Germani e l’Assessore dott.ssa Bruna Gregori. Per il Comune di Roccadarce hanno preso parte il Sindaco dott. Rocco Pantanella, l’Assessore rag. Bernando Simone e il Consigliere comunale M.llo Patrizio Di Folco; mentre per Colfelice — comune che, insieme ad Arce e Roccadarce, ricade nella giurisdizione della Caserma dei Carabinieri di Arce era presente la Sindaca avv. Gabriella Protano. A rappresentare Santopadre è intervenuto l’assessore dott.ssa Lucia Scappaticci, a testimonianza di una vicinanza istituzionale che va oltre i confini territoriali.

A rendere ancora più significativo il momento, la presenza delle autorità militari: il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Arce e rappresentante la compagnia Carabiniere di Pontecorvo maresciallo maggiore Luciano Ligori, il Luogotenente Libero Raso, Comandante della Guardia di Finanza, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Giampiero Marzilli, il segretario Rocco Simone, organizzatore e coordinatore della manifestazione, con numerosi membri del sodalizio, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – A.N.F.I.; l’Ing. Angelo Coppola, Direttore FIAT;

– tutti i soci ANC, i volontari e i partecipanti che sostengono con costanza le attività della Sezione;

– ⁠in particolare modo i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Universale della XV^ Comunità Montana , che hanno contribuito con professionalità e competenza all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento. La celebrazione della Virgo Fidelis conferma quanto il senso di appartenenza, la fedeltà e la memoria continuino a rappresentare pilastri fondamentali per l’Arma dei Carabinieri e per la comunità di Arce, che ogni anno rinnova con gratitudine questo significativo momento di unione e identità.