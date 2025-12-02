Al Teatro Manzoni va in scena la “Strana Coppia”

Roma, Gianluca Guida e Giampiero Ingrassia nel Revival di Neil Simon

Per la regia di Gianluca Guidi prosegue fino al 3 dicembre Teatro Manzoni dal 9 dicembre all'11 gennaio 2026, il Revival di Neil Simon "La Strana Coppia" con protagonisti Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. La Strana Coppia venne rappresentata per la prima volta al Plymouth Theatre di Broadway il 3 ottobre 1965, per la regia di Mike Nichols: i protagonisti erano Art Carney nella parte di Felix e Walter Matthau in quella di Oscar. La rappesentazione teatrale ebbe un grande successo nella versione cinematografica con Matthau/Lemmon diretta da Gene Saks. In Italia, la prima edizione andò in scena per mano di Garinei e Giovannini il 15 novembre 1966, presso il teatro Politeama, a Napoli. Qui i ruoli che furono di Matthau e Lemmon, furono interpretati da Walter Chiari e Renato Rascel. Anche nel nostro Paese vi sono state molteplici edizioni di ottimo successo. La trama racconta di due amici, due caratteri opposti, un solo appartamento ed è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del '900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. Si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. I due personaggi, Felix ed Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York. Questo incontro-scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gags garantendo sicuro divertimento. Commedia singolarissima e particolarmente attuale. E a Capodanno, tra applausi e bollicine, allo scoccare della mezzanotte brindisi speciale con gli attori per dare il benvenuto al nuovo anno.