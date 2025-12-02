mercoledì, Dicembre 3, 2025

salute

Ultime notizie

Al Teatro Manzoni va in scena la “Strana Coppia”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Danilo Ambrosetti
Autore Danilo Ambrosetti
1 min.read

Roma, Gianluca Guida e Giampiero Ingrassia nel Revival di Neil Simon

Per la  regia di Gianluca Guidi prosegue fino al 3 dicembre  Teatro Manzoni dal 9 dicembre all’11 gennaio 2026, il Revival di Neil Simon “La Strana Coppia” con protagonisti  Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. La Strana Coppia  venne rappresentata per la prima volta al Plymouth Theatre di Broadway il 3 ottobre 1965, per la regia di Mike Nichols: i protagonisti erano Art Carney nella parte di Felix e Walter Matthau in quella di Oscar. La rappesentazione teatrale ebbe un grande successo nella  versione cinematografica con Matthau/Lemmon diretta da Gene Saks.  In Italia, la prima edizione andò in scena per mano di Garinei e Giovannini il 15 novembre 1966, presso il teatro Politeama, a Napoli. Qui i ruoli che furono di Matthau e Lemmon, furono interpretati da Walter Chiari e Renato Rascel. Anche nel nostro Paese vi sono state molteplici edizioni di ottimo successo. La trama racconta di due amici, due caratteri opposti, un solo appartamento ed è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. Si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. I due personaggi, Felix ed Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York. Questo incontro-scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gags garantendo sicuro divertimento. Commedia singolarissima e particolarmente attuale.  E a Capodanno, tra applausi e bollicine, allo scoccare della mezzanotte brindisi speciale con gli attori per dare il benvenuto al nuovo anno. PER INFO E PRENOTAZIONI:  Tel. 06.3223634 WHATSAPP 327.8959298 prenotazioni@teatromanzoniroma.it www.teatromanzoniroma.it     Via Monte Zebio, 14 – Roma

Previous article
Misticò: il dolce unico nato nel laboratorio Cutolo – 75 anni di magia natalizia
Next article
PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA DELLA DEMOCRAZIA
Danilo Ambrosetti
Danilo Ambrosettihttps://www.ilgiornaledellazio.it%20

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Guidonia – Ex cava di Colle Largo, il Sindaco Mauro Lombardo risponde a Forza Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Dal Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, riceviamo e...

Fucecchio, la Toscana lontana dai luoghi comuni

PRIMO PIANO 0
Per trascorrere le vacanze natalizie all’insegna della genuinità ecco...

PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA DELLA DEMOCRAZIA

PRIMO PIANO 0
PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA...

Articoli popolari

Guidonia – Ex cava di Colle Largo, il Sindaco Mauro Lombardo risponde a Forza Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Dal Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, riceviamo e...

Fucecchio, la Toscana lontana dai luoghi comuni

PRIMO PIANO 0
Per trascorrere le vacanze natalizie all’insegna della genuinità ecco...

PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA DELLA DEMOCRAZIA

PRIMO PIANO 0
PROVINCIALI VITERBO: AVS LAZIO: CANDIDATO UNICO È LA SCONFITTA...

© Il Giornale del Lazio 2025