Metodologie per ripensare la scuola, arriva il nuovo scritto del divulgatore Alessandro Fanello

Lunedì 22 dicembre alle ore 18:00, presso il Caffè Letterario Horafelix di Roma, la presentazione del libro “Oltre lo schermo. Sinergie per l’apprendimento”: un percorso pratico e consapevole dedicato a docenti e formatori che vogliono trasformare l’aula in un laboratorio di esperienze.

Roma, 11 dicembre 2025 – C’è un momento, in ogni lezione, in cui la didattica smette di essere tecnica e diventa incontro. In questa soglia – fragile, viva e quotidiana – ogni giorno, insegnanti ed educatori sono chiamati ad ascoltare, sperimentare, scegliere la metodologia più adatta per dare una nuova forma al sapere.

Nasce così “Oltre lo schermo. Sinergie per l’apprendimento”, il nuovo testo dello psicologo, formatore e divulgatore Alessandro Fanello, che sarà presentato in anteprima lunedì 22 dicembre alle ore 18:00 al Caffè Letterario Horafelix di Roma (Via Reggio Emilia 89, RM).

Dai corsi online sul proprio canale Youtube, arriva un manuale “operativo” che condensa vent’anni di esperienza concreta attuata sul campo dell’insegnamento e della formazione, pensato per tutta la comunità educante. Una sfida che richiede consapevolezza e la capacità di osservare ciò che accade “oltre lo schermo”, visibile e invisibile, al fine di connettere in modo reale chi insegna e chi impara.

All’iniziativa parteciperà, insieme all’autore, la Dottoressa in Psicologia Nunzia Calò, esperta di orientamento e sviluppo delle persone, in un dialogo volto a scoprire come teoria, esperienza ed esplorazione personale possano incontrarsi per dare vita a nuove pratiche educative. Modererà l’incontro la giornalista Martina Tombolini.

Un appuntamento aperto a tutti coloro che credono che la didattica non sia solo spiegare, ma costruire significati insieme.