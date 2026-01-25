Maschere, coriandoli e musica fanno ballare Roma



Un calendario ricco di eventi che fa vibrare la Capitale e i suoi dintorni

Roma si prepara a vivere uno degli appuntamenti più allegri e coinvolgenti dell’anno: il carnevale, una festa che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione popolare, capace ancora oggi di unire grandi e piccoli in un’esplosione di allegria, musica e spettacolo. Dal centro storico ai borghi dei dintorni, Roma e il suo territorio si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove sfilate in maschera, spettacoli e artisti animano piazze, vie e quartieri. Il punto di partenza ideale per vivere la magia del carnevale è l’FH55 Grand Hotel Palatino, grazie alla sua posizione strategica permette di raggiungere facilmente i luoghi degli eventi.

Roma, città dalla bellezza e dal fascino eterno, ha da sempre fatto della storia e delle antiche tradizioni popolari uno dei suoi tratti distintivi. Tra queste, il carnevale occupa sicuramente un posto speciale: arrivato in città già in epoca medioevale e affermatosi nei secoli del Rinascimento e del Barocco, è oggi uno degli eventi più attesi dell’anno. Le strade, le piazze, ed in particolare la celebre Via del Corso, si trasformavano in scenari di festa, tra maschere, spettacoli e celebrazioni. Secondo una leggenda popolare, proprio nei giorni di carnevale, Roma si concedeva una libertà speciale, un breve periodo di allegria che annullava le differenze sociali e i ruoli, trasformando la città in un grande teatro dove realtà e fantasia si incrociavano e ogni incontro poteva diventare una storia da raccontare. Il carnevale ha attraversato secoli di storia per arrivare intatto ai giorni nostri, mantenendo vivo il suo spirito originario ma reinterpretandolo in chiave moderna con tantissimi eventi che animano non solo il cuore di Roma ma anche i suoi dintorni, coinvolgendo cittadini e visitatori di tutte le età. Quest’anno il carnevale culmina con il martedì grasso del 17 febbraio 2026, concentrando tutte le feste e gli eventi nel weekend precedente, un’ ottima occasione per raggiungere la città eterna e godersi qualche giorno tra incanto e magia. Uno dei modi più semplici e veraci per festeggiare quest’antica tradizione è perdersi tra le strade del centro storico, magari indossando una maschera e lasciandosi avvolgere dall’atmosfera della città. In questo periodo, le piazze più suggestive diventano vere e proprie cornici scenografiche, capaci di valorizzare costumi creativi, eleganti o dal gusto ironico, da Piazza Navona a Campo de’ Fiori, fino a Piazza di Spagna, il carnevale si manifesta in modo spontaneo e naturale, senza bisogno di programmi prestabiliti: una passeggiata, una sosta golosa e il fascino senza tempo di Roma fanno il resto.

A testimoniare come lo spirito del carnevale continui a rinnovarsi e a sorprendere, anche oltre i confini del centro storico, ci sono eventi capaci di unire tradizione e immaginazione. Tra questi spicca l’appuntamento in programma domenica 8 febbraio al Castello Odescalchi di Bracciano, che per l’occasione si trasformerà in uno scenario suggestivo e fuori dal tempo ispirato alla celebre Famiglia Addams. Con due turni di visita, alle 11 e alle 15, adulti e bambini potranno partecipare a un percorso itinerante che si snoderà tra le antiche sale del castello, incontrando Morticia e gli eccentrici membri della famiglia in un’avventura ironica e misteriosa, fatta di sorprese e presenze inattese. Il viaggio culminerà nel bizzarro laboratorio di zio Fester, dove andrà in scena uno dei suoi stravaganti esperimenti. Un’esperienza immersiva e coinvolgente, aperta anche a chi desidera partecipare in maschera, che dimostra come il carnevale sappia reinventarsi e conquistare luoghi e pubblici diversi, mantenendo intatta la sua capacità di incantare.

Accanto agli eventi più scenografici, il carnevale trova la sua espressione più autentica anche nei borghi del Lazio, dove la tradizione popolare è ancora profondamente radicata. È il caso del Carnevale di Ronciglione, uno dei più antichi e sentiti del territorio, capace di trasformare il centro storico in un’esplosione di colori, musica e partecipazione collettiva. Tra sfilate in costume, carri allegorici e maschere ispirate alla tradizione locale, Ronciglione rinnova ogni anno un rito che coinvolge l’intera comunità, offrendo ai visitatori l’occasione di vivere il carnevale in una dimensione genuina e festosa. Cuore pulsante del Carnevale di Ronciglione sarà il Corso di Gala, la sfilata più attesa e rappresentativa, che attraverserà le eleganti vie rinascimentali del borgo trasformandole in un palcoscenico a cielo aperto. Maschere, carri allegorici e gruppi in costume daranno vita a uno spettacolo coinvolgente, che unisce tradizione, ironia e partecipazione popolare. L’edizione 2026 prevede tre appuntamenti, in programma domenica 1, 8 e 15 febbraio, tre date consecutive che concentreranno i momenti più spettacolari della manifestazione. Un appuntamento che, insieme a Bracciano, conferma come lo spirito del carnevale sappia animare non solo Roma ma anche i suoi dintorni, regalando esperienze diverse e complementari, tutte unite dal desiderio di celebrare la gioia e la condivisione. Per vivere al meglio il carnevale romano, l’FH55 Grand Hotel Palatinooffre comfort ed eleganza, situato nel cuore di Roma a pochi passi dal Colosseo e dai Fori Imperiali, ma ben collegato con i suoi dintorni, unisce stile, ospitalità e servizi di qualità. Una base perfetta per partecipare agli eventi, al divertimento e alle feste, senza rinunciare al relax e al fascino della Capitale.